Rey Varela asegura que “Ferrol lleva ocho años en crisis de gobierno”

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular de Ferrol, José Manuel Rey, ha asegurado que esta ciudad “lleva ocho años en crisis de gobierno” y que “necesita un alcalde que garantice estabilidad y gestione por encima de intereses”, manifestaciones realizadas en la mañana de este jueves, 2 de febrero, en el Ayuntamiento de Ferrol, en donde además ha querido “agradecer públicamente la labor desempeñada por Maite Deus durante estos años como segundo teniente de alcalde y concejala de Economía y Hacienda”, de la que ha asegurado que “lo importante son las personas, no los partidos y Maite Deus ha tratado de contribuir a mejorar la ciudad y en eso todos somos necesarios, lamento de verdad su dimisión porque ella no lo merece y Ferrol tampoco”.

Según el portavoz del partido mayoritario en la corporación ferrolana, “Ángel Mato tiene que dar la cara, salir de su realidad paralela y explicar lo que está pasando en su gobierno”.

El popular ha estimado que “para el alcalde mientras hay una crisis de gobierno 'no pasa nada' y los ferrolanos de lo que están cansados es de que nunca pase nada”, aseverando que “lo que hay es una dimisión que se produce a cuatro meses de las elecciones, hay una crisis e implicará una reorganización del gobierno en la recta final del mandato” y que esta situación va a provocar la debilitación de “un gobierno ya de por sí desbordado y en minoría”.

“NO ESCUCHA”

Según el también diputado autonómico, “la dimisión en el seno del gobierno demuestra que no es que el alcalde ya no escuche a los ferrolanos, lo que ha demostrado es que no escucha ni a su propio gobierno”.

Además, ha desvelado que “hubo un borrador de Presupuestos para el año 2023 y también una decisión política de no someter ese borrador a una negociación con los grupos municipales”, insinuando que fue por una decisión de Mato la paralización de este documento.

Por último, Rey Varela ha asegurado en alusión al alcalde de esta ciudad que “nunca pensé en la deriva de encerrarse, de apartarse de la realidad y no escuchar y de confundir liderazgo con autoritarismo, al final de tanto buscar al enemigo fuera, ya los encontró dentro” e hizo mención a algunas declaraciones realizadas por Ángel Mato, como “no seré candidato a cualquier precio”, “es indecente presentar algo como integración cuando lo que se pretende es imponer” y “me comprometí a garantizar estabilidad y lo voy a hacer”, frases todas ellas, según Rey Varela de mayo del año 2019.