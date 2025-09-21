Rescatan a los once tripulantes de un barco con una vía de agua a diez millas de cabo Prior

Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este domingo a los once tripulantes del pesquero Ray Primero, a unas diez millas de la costa de cabo Prior, en la costa ferroalana, desde donde se emitió una señal de socorro por una vía de agua "que no podían controlar" y por la que se estaban yendo a pique.

De este modo, se movilizó al helicóptero 'Helimer 402', así como a las salvamares 'Betelgeuse', 'Altair', 'Shaula' y al buque 'Duque de Ahumada' de la Guardia Civil.

Según ha detallado Salvamento Marítimo a través de la red social X, fue en torno a las 04.09 horas cuando el 'Helimer 402' procedió al rescate de toda la tripulación, que se encontraba en aparente buen estado de salud en una balsa. Aún así, fue trasladada hasta el aeropuerto de Alvedro, donde esperaba atención sanitaria para la valoración médica de los rescatados.

Con todo, el pesquero quedó a la deriva y sin nadie a bordo y, desde entonces, está siendo escoltado por la salvamar 'Betelgeuse' y el buque 'María de Maeztu'.

Finalmente, Salvamento ha indicado que su centro de A Coruña se está encargando de coordinar las operaciones para tratar de achicarlo y de remolcarlo a puerto en caso de ser necesario.