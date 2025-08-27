La reina Sofía amadrinará la botadura de la fragata F-111 'Bonifaz' en Navantia Ferrol

La fragata en una de las gradas del astillero de Ferrol

La reina Sofía presidirá el próximo 11 de septiembre la ceremonia de botadura de la fragata F-111, bautizada como "Bonifaz", en las instalaciones de Navantia en Ferrol.

Así lo han traslado a Europa Press distintas fuentes consultadas, que ha confirmado que la reina será la madrina de este buque, cuya construcción se encuentra en una fase muy avanzada.

El acto se llevará a cabo a las 19:39 horas, coincidiendo con el momento de la pleamar, lo que facilita el proceso de botadura. Este evento marca un hito crucial en el ciclo de vida de la fragata, que se ha ido ensamblando en la grada del astillero desde la colocación de la quilla.

Una vez que el "Bonifaz" toque el agua, comenzarán los trabajos finales a flote, que se centrarán en la instalación de los sistemas y equipos restantes. La fragata F-111 es la primera de la serie F-110, diseñada para sustituir a las fragatas de la clase Santa María (F-80).

Mientras tanto, Navantia Ferrol ya ha iniciado la construcción de la segunda fragata de la serie en otra grada anexa, y se están fabricando los bloques de la tercera. La colocación de la quilla de esta última está prevista para después de la botadura del "Bonifaz", asegurando la continuidad en el programa de construcción naval para la Armada Española.