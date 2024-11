El PSOE destaca el “compromiso” del Gobierno con Ferrolterra a través del 'bypass' ferroviario de Betanzos

El secretario xeral del PSOE en la provincia de A Coruña, Bernardo Fernández, ha destacado que el Gobierno nacional "está comprometido" con la comarca de Ferrolterra y que buena cuenta de ello es la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de "la disposición pública de la creación del bypass de Betanzos, que va a permitir la conexión directa del trazado ferroviario de A Coruña con Ferrol".

Así lo ha manifestado el también alcalde de Pontedeume en la mañana de este lunes ante la estación de ferrocarril del Ferrol, en donde ha estado acompañado de Montse García Chavarría y Obdulia Taboadela, diputadas por la provincia de A Coruña en el Congreso de los Diputados, y por algunos ediles socialistas de Ferrol y comarca.

"Es un primer paso para mejorar este trazado que venimos demandando a lo largo de muchos años, cuando gobernaba el Partido Popular y lo seguimos demandando cuando gobierna el Partido Socialista", ha reseñado Fernández.

En su intervención, ha puesto en valor que "el Gobierno da un paso más allá con esta inversión", que supera los "28,5 millones de euros para la creación del bypass". Una actuación que contempla la construcción de dos viaductos" y que supondrá "reducir los plazos de tiempo para realizar esa ruta entre A Coruña y Ferrol".

Según ha indicado, "ahora quedaría la siguiente fase, que se mejore ese trazado entre Betanzos y Ferrol, para permitir que la conexión ferroviaria sea a la que todos deseamos".

El secretario xeral de los socialistas en la provincia de A Coruña ha recordado que "esta es una conexión que además se anunció tiempo atrás, la conexión ferroviaria del puerto de Ferrol que era importante para ese traslado de mercancías y poder situarlas en cualquier punto de Europa en un tiempo razonable" y para que de esta manera "hacer competitivo también este puerto exterior".

SUPRESIONES ALVIA

En otro orden de asuntos, a preguntas de los medios de comunicación, sobre la eliminación de dos de los cuatro trenes diarios Alvia que enlazan la ciudad de Ferrol con Madrid y viceversa, que serán sustituidos por dos unidades Avlo, pero que no llegarán a la ciudad naval, ya que la infraestructura no está electrificada y por ello habrá que hacer transbordo en A Coruña, Bernardo Fernández ha asegurado no compartir esta decisión.

Por ello, ha dicho que exigirán su mantenimiento al Ministerio de Transportes. "Ya no es sólo que se mantengan esas dos, sino que se implementen nuevos horarios, porque sabemos que es incompatible en muchas ocasiones con los horarios que hay establecidos de transporte", sobre todo para algunos que utilizan este medio de transporte por razones laborales o de estudios, ha afirmado.

"En la comarca, desde el punto de vista del transporte, estamos muy mal, tanto en el ferroviario como desde hace cuatro años, pésimamente con el transporte metropolitano" y también con otras ciudades, como A Coruña, de lo que ha culpado a la Xunta.