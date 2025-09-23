COPE
Propietarios de las Fragas do Eume prohíben el paso a un grupo de voluntarios por sus parcelas

Los universitarios, financiados por la Xunta, tiene programadas actividades en el parque natural

Foto de archivo de las Fragas do Eume

Redacción COPE Ferrol

La Asociación de propietarios de las Fragas do Eume ha emitido un comunicado prohibiendo el acceso a sus terrenos al Grupo Compostela de Universidades y a otras entidades como Betula, Grupo Naturalista Hábitat, Rural-C y EuroEume.

La prohibición surge a raíz de una serie de actividades de voluntariado programadas en la zona, que se llevarán a cabo entre este martes, 23 de septiembre y el 7 de octubre de este año.

Según la asociación, el 80% del terreno de este parque natural es de propiedad privada, y el grupo de voluntarios no ha solicitado el permiso necesario para transitar por estas parcelas.

Las actividades, que se presentan como "de carácter voluntario", y según este colectivo están subvencionadas por la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude con 18.000 euros, provenientes de fondos europeos Next Generation.

La asociación exige que los estudios y otras actividades programadas se limiten estrictamente a las propiedades de la Xunta o a las parcelas de las entidades participantes.

Además, expresan su sorpresa y descontento con la Consellería de Cultura por no mostrar "el mismo interés en la recuperación del patrimonio industrial y cultural del interior del parque". La prohibición se extiende a cualquier actividad futura sin la previa autorización de la Asociación de Propietarios.

