Un psicólogo infantil desvela las claves para educar a los niños en una competitividad sana y sorprende uno de los consejos: "Siempre no"

Javier De Haro nos habla de la competitividad en los niños

La competitividad es una palabra que puede generar tanto aspectos positivos como negativos, especialmente en el ámbito infantil. Según el psicólogo infantil Javier de Haro, con más de 15 años de experiencia, la competitividad "no es una enemiga", sino "una energía que viene encausada, enseña esfuerzo, metas, superación, mejorar, incluso a cooperar".

El experto ha explicado en los micrófonos de COPE Cartagena que el concepto se ha deformado y ha perdido el sentido de la "competitividad sana" y en muchos casos la culpa es de los adultos y la forma en la que observamos las actividades infantiles.

Especialmente ocurre en la práctica deportiva, pero están presente en todos los órdenes de la vida de los pequeños de la casa.

El riesgo de la competitividad mal entendida

Hoy en día, parece que competir se asocia exclusivamente con "ganar, a derrotar, a humillar, incluso a obtener reconocimiento de la forma que sea", advierte De Haro. Esta visión se ve agravada por el mal ejemplo que a veces dan los propios padres, quienes, a pesar de valorar teóricamente el esfuerzo, en la práctica se quejan ante los fallos.

Además, el psicólogo señala que "con tanta pantalla, muchos niños están normalizando el ganar a toda costa, el ridiculizar y las burlas".

Esta presión por ser siempre el mejor puede tener graves consecuencias para los niños, como "baja tolerancia a la frustración, miedo al error, relaciones tensas" e incluso problemas de autoestima.

COPE Educador y psicólogo

De Haro comparte un ejemplo de su consulta: "Un niño quedó cuarto en una carrera con 30 niños, y por no quedar primero, ya lo veía como un fracaso". Crear expectativas demasiado altas es contraproducente.

Cómo fomentar una competitividad sana

Para reconducir la situación, el papel de los padres es fundamental, ya que los niños no tienen "la madurez suficiente para saber gestionar esa competitividad". El primer paso es ayudarles a entender sus emociones.

De Haro recomienda hacer una pausa cuando el niño se pone nervioso, ya que un estrés moderado ayuda a competir, pero un nivel muy alto es perjudicial.

En el caso de los niños poco competitivos, el psicólogo aconseja varias estrategias. La primera es "poner el foco, no en el resultado, sino en el proceso". También es clave "reflejarles su evolución" para que sean conscientes de su progreso.

Por último, recomienda poner el foco en sus "superpoderes": si no es el mejor futbolista, se puede reforzar lo buen compañero que es para que no lleguen esos problemas de autoestima derivados de no ser el mejor.

Somos los primeros que tendríamos que aprender a perder, pero también a ganar"

Finalmente, De Haro subraya que los adultos deben ser el principal ejemplo. "Somos los primeros que tendríamos también que aprender a perder, pero también aprender a ganar", afirma. Esto implica enseñar a los hijos a felicitar al rival cuando se pierde y a no ridiculizarlo cuando se gana.

En este sentido, el experto desaconseja que los padres dejen ganar a sus hijos siempre: "De vez en cuando, a pesar de que puede haber una rabieta, es bueno que empiecen a sanar su frustración".

En la práctica recomienda usar los juegos de mesa para aprender a manejar la competitividad. Los juegos de mesa son una herramienta valiosa para trabajar la competitividad saludable. No se trata solo de ganar o perder, sino de aprender a manejar emociones, desarrollar habilidades sociales y fortalecer la toma de decisiones.

Mejoran la concentración, la memoria, la estrategia y la resolución de problemas, capacidades clave en entornos competitivos. En especial en niños, fomentan la paciencia y la capacidad de autorregularse.