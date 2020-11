El PP presenta enmiendas a los PGE que afirman "contemplan los temas estratégicos de Ferrol"

El presidente del PP de Ferrol José Manuel Rey Varela acompañado de la diputada nacional Tristana Moraleja y los senadores Juan Juncal y Verónica Casal presentaron las enmiendas a los PGE que los populares defenderán en el Congreso.

Rey Varela agradeció a la diputada y a los senadores que con su trabajo Ferrol esté presente en los PGE después de ver cómo Pedro Sánchez y sus socios arrinconan a Galicia y muy concretamente a Ferrol. “No podemos permitir que el gobierno de Sánchez castigue de nuevo ni a Galicia ni a Ferrol en los PGE solo para premiar a los socios que ha elegido, Bildu y ERC”, declaró el popular.

Según el PP ferrolano "estos presupuestos solo satisfacen los intereses partidistas de Sánchez, de los radicales y los independentistas que quieren robar a Galicia 300 millones de euros. Mientras Ferrol pierde población, es la ciudad con la tasa de paro más elevada y con las tasas de ocupación y actividad más bajas, Sánchez recorta aún más las inversiones para nuestra ciudad con una gran dependencia del Estado. Por eso presentamos una batería de enmiendas con las que corregir el agravio a los ferrolanos. Las enmiendas de Ferrol a los presupuestos suman 36 millones de euros, con las principales inversiones centradas en el naval y en las infraestructuras” reveló Rey Varela.

15 M€ PARA EL AOR Y 15M€ PARA EL DIQUE SECO

Argumentan que el presente de miles de trabajadores del naval en Ferrol pasa por la construcción de un buque de aprovisionamiento logístico AOR y el dique seco cubierto, dos infraestructuras fundamentales para las que demandan 15 millones de euros para cada una de ellas.

La diputada Tristana Moreleja criticó que Sánchez no contemple partida alguna para la construcción del AOR “no pedimos nada que Sánchez no dé a otros sitios, en el sur van a construir un BAM mientras en Ferrol no tenemos carga de trabajo”. En la misma línea el senador Juan Juncal lamentó la doble moral de Podemos con respecto al naval de la ría “Yolanda Díaz antes encabezaba las manifestaciones en defensa del naval y ahora ni siquiera pide inversiones para el AOR y el dique seco condenando a nuestro naval”.

La construcción de un dique seco, protagonista de otra enmienda, permitiría impulsar en 2021 el proyecto del astillero 4.0, haciendo además más competitivo al astillero ferrolano.

Creen que también se deben de impulsar otros sectores como el marisquero del que viven más de 500 familias en nuestra ciudad. Por eso otra enmienda está dirigida a las actuaciones para la regeneración de la ría (1 millón de euros) con la realización del estudio técnico y biológico solicitado en febrero de este año por la Xunta de Galicia avanzó Tristana Moraleja.

APUESTA POR LAS INFRAESTRUCTURAS

El paquete de enmiendas contempla también dotar de presupuesto a dos proyectos necesarios y fundamentales para avanzar en la modernización de las infraestructuras de comunicación. Solicitan 500.000 euros para iniciar la remodelación del enlace conexión de Caranza con el Bertón ctra FE-14 y mejorar la permeabilidad entre los barrios de Esteiro, O Bertón y Caranza en ambas márgenes y la seguridad vial tanto para vehículos como para peatones. También supondrá la integración urbana del tramo final de la avenida de As Pías. “

Critican que también desaparece de los PGE la partida del 2018 para el proyecto de mejora de la modernización línea ferroviaria Ferrol-A Coruña. “No podemos permitir que Ferrol sea la única ciudad que no esté conectada con el Eje Atlántico”, advirtió la diputada popular.

Además, en la línea de mejorar la seguridad vial demandan 1.300.000 euros para la reparación de la ctra N651 P.K 20+50 al 26+900 en el término municipal Cabañas.

Otra de las enmiendas va destinada a la continuidad de las obras de mejora en las instalaciones de la Casa Cuartel de la Guardia Civil de Ferrol ya iniciadas en el año 2015 (200.000 euros).

Por su parte la senadora Verónica Casal denunció también el agravio de Sánchez con el Xacobeo al que no ha consignado ni un solo euro. “Los populares también defenderemos una enmienda de 20 millones euros para el Xacobeo, Galicia no se merece este desprecio”.

El presidente de los populares ferrolanos afirmó que “los gobiernos no hablan con fotos, sino con el BOE, no llega con una foto delante del astillero, lo que tienen que hacer los diputados socialistas es votar a favor de las enmiendas del PP”. Finalizó declarando que el PP defenderá los intereses de la ciudad, demandando las inversiones para proyectos vitales como la eliminación del talud de As Pías, la modernización de la línea ferroviaria Ferrol-A Coruña y con proyectos nuevos que nos puedan hacer confiar en nuestro futuro: el AOR, el dique seco y la regeneración de la ría, concluyó el presidente de los populares José Rey Varela.