El PP llevará al Congreso y Senado un acuerdo para pedir la llegada del AVE a Ferrol

El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha trasladado que esta formación política llevará al Congreso de los Diputados y al Senado un acuerdo por unanimidad del Parlamento de Galicia que pide la llegada del AVE a las ciudades de Lugo y Ferrol, manifestaciones realizadas en la mañana de este sábado en el exterior de la estación de ferrocarril de Ferrol, y no en el interior, ya que “ADIF no nos ha dejado estar dentro de la estación, probablemente para que no se vea que el servicio ferroviario en Ferrolterra es muy deficiente, francamente deficiente”, para que “los medios no pudiesen comprobar que es una estación fantasma, una estación vacía, porque ir en tren de Ferrol hasta A Coruña lleva el doble de tiempo que por carretera”.

En la comparecencia también se han dado cita los presidentes del PP en A Coruña y Lugo, Diego Calvo y Elena Candia, respectivamente, además del senador y alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

“Pedro Sánchez no tiene excusas porque lleva gobernando España seis años y el AVE a Ferrol y a Lugo lleva abandonado seis años”, ha asegurado Tellado, incidiendo en que “en Galicia no podremos hablar de AVE a mientras el AVE no llegue a Ferrol y Lugo. Hoy está conectado a la alta velocidad Ourense, pero no llega a toda Galicia y, por lo tanto, nosotros vamos a trabajar en el ámbito institucional para lograr que se revierta la situación” y que “el AVE por fin pueda ser una realidad y tenga un horizonte temporal para Ferrol y para Lugo”, ya que “desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno el AVE a Ferrol y a Lugo han estado olvidados”.

Por último, el ferrolano ha recordado que “Pedro Sánchez lleva seis años al frente del Gobierno de España y Yolanda Díaz, que creo que era de Ferrol, algo podrá decir en la mesa del Consejo de Ministros sobre esta reivindicación”.

Por su parte, Diego Calvo, ha pedido que “el AVE llegue a todas las ciudades de Galicia”, incidiendo en que en el caso de Ferrol “es la única de nuestra región en la que no se ha firmado un convenio para hablar de la creación de una estación intermodal” y que “tampoco se sabe ni tenemos noticia de cuáles son las inversiones que están previstas en la línea entre Ferrol y A Coruña”.

Mientras, Elena Candia ha recordado que hay “unanimidad de política, así lo manifestó el Ayuntamiento de Lugo, la Diputación Provincial de Lugo y también el Parlamento de Galicia” con este demanda, pero que “queremos que no sea un brindis al sol, una mera declaración de intención, sino que hagamos un seguimiento con el apoyo de toda iniciativa empresarial, con el apoyo de toda iniciativa social, pero con un compromiso claro del Partido Popular de que no vamos a parar hasta conseguirlo”.

Por último, Rey Varela, ha asegurado que “Lugo y Ferrol, Ferrol y Lugo no queremos quedar fuera, no queremos perder este tren” y que “han pasado ya seis años del Gobierno de Pedro Sánchez, ni un euro de inversión en la modernización de esta línea y por eso estamos aquí unidos”.