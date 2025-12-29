Pontedeume reabre la calle da Igrexa tras completar su renovación y anuncia nuevos proyectos urbanísticos

Una de las zonas en la calle que acaba de ser renovada

El Concello de Pontedeume ha dado por finalizadas las obras de pavimentación y renovación de servicios en la calle da Igrexa, una de las vías más emblemáticas de la localidad. La calle ya se encuentra abierta al tránsito, luciendo una imagen renovada que busca, ante todo, la funcionalidad y el respeto al entorno histórico.

El alcalde de la villa, Bernardo Fernández, ha destacado que esta intervención era prioritaria para mejorar el acceso a las viviendas y a la propia Iglesia de Santiago. "Se ha sustituido un pavimento muy irregular, garantizando ahora la accesibilidad para personas con movilidad reducida o en silla de ruedas", señaló el regidor.

Un proyecto con sello jacobeo

La actuación ha contado con la financiación de la Asociación de Concellos do Camiño Inglés y el visto bueno de la Dirección Xeral de Patrimonio. El concejal de Urbanismo, Daniel Ríos, ha puesto en valor el compromiso de la asociación para mantener en condiciones óptimas esta ruta, que calificó como "clave para el turismo y la cultura del municipio".

Como medida de sostenibilidad, la piedra retirada del antiguo pavimento ha sido guardada en instalaciones municipales para ser reutilizada en futuras reparaciones de otras calles del casco histórico.

Lo que viene: San Roque y avenida de Raxoi

El fin de esta obra es solo el inicio de un plan de mejoras más ambicioso. Desde el consistorio han adelantado los próximos pasos en el mapa urbanístico de Pontedeume.

Plaza de San Roque: Tras el periodo navideño, se cerrará al tráfico para iniciar su reparación y posterior peatonalización.

Avenida de Raxoi: El proyecto original se está modificando actualmente para cumplir con los requerimientos técnicos de Patrimonio.

Otras calles: Ya se están redactando los proyectos para pavimentar las calles Empedrado, Fontenova y Corredoira das Virtudes.