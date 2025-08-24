Pontedeume se consolida como referente cultural del verano con una exitosa segunda jornada de su festival literario

La segunda jornada de la iniciativa Pontedeume Vila do Libro, celebrada este sábado, ha superado las expectativas de asistencia, consolidando al festival como un referente cultural del verano en la comarca del Eume. El intenso programa, que combinó literatura, música, poesía y debate, atrajo a una afluencia masiva de público que llenó los diferentes escenarios y espacios de la villa histórica.

El día arrancó con la presentación de la escritora María Solar sobre los "222 años de la Expedición de la vacuna", un relato histórico sobre la expedición Balmis que captó la atención de los asistentes. Posteriormente, un debate sobre "Periodismo y literatura: la palabra como oficio" reunió a los periodistas y escritores Marta Villar, Nico Vidal, Vicente Araguás e Iago Ebrero, quienes exploraron las fronteras entre ambas disciplinas.

La tarde se diversificó con propuestas para todos los públicos, desde el cuentacuentos infantil "Lola Feroz!" de Juan Baquero hasta un micro abierto para los escritores de la Asociación Gallega de Escritores (AGER). El escritor Pedro Feijoo compartió sus influencias literarias, mientras que la cantante Silvia Penide presentó su espectáculo musical basado en su libro infantil.

La jornada culminó con una programación nocturna de gran riqueza artística. Un diálogo sobre la violencia contra las mujeres reunió a las escritoras Emma Pedreira y Antía Yáñez, junto a la drag queen Ara de Narón. Paralelamente, hubo una presentación sobre el mar con Xosé Iglesias y Pablo Quintana, un recital poético de Sol Mariño y una homenaje teatral a los poemas gallegos de Federico García Lorca.

El éxito del festival se extendió más allá de la programación oficial, con una gran participación en el concurso de emoticonos en comercios locales y un flujo constante de visitantes en las librerías efímeras.

Cierre

El festival concluirá el domingo con una jornada dedicada a Castelao en el 75º aniversario de su fallecimiento. Se celebrarán conferencias sobre su arte y pensamiento político, además de un diálogo sobre la novela criminal en Galicia.