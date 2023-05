La Policía Nacional advierte de estafas a vecinos de Ferrol suplantando a entidades bancarias

La Policía Nacional advierte de una modalidad delictiva que está afectando a ciudadanos en Ferrol. Las entidades bancarias están sufriendo suplantaciones de identidad a través de mensajes SMS falsos (smishing) y de llamadas telefónicas.

Así las víctimas reciben una llamada identificada por los teléfonos smartphones como “Banco”o “Entidad Bancaria”, en la cual una persona, que se hace pasar por gestor o por personal de seguridad de una entidad bancaria, informan de que se está tratando de realizar cargos en su tarjeta o cuenta corriente, y para que se puedan bloquear es necesario que se faciliten los datos de seguridad, claves secretas y PIN.

Una vez que la víctima facilita las claves de seguridad o el PIN de la tarjeta, seguidamente le realizan una serie de cargos bancarios de gran cuantía, que oscilan entre los 500 y los 3.000 euros.

Así en las últimas fechas se han detectado este tipo de estafas, en la que se suplanta en la comunicación a la entidad bancaria, siendo las víctimas normalmente personas mayores.

RECOMENDACIONES

Para evitar este tipo de ataques, desde la Policía Nacional dan las siguientes recomendaciones:

-Desconfiar de cualquier llamada no esperada por el banco.

-No facilitar información sensible como credenciales de banca electrónica, datos de tarjetas u otros medios de pago, y cualquier información que permita que cualquier persona se pueda hacer pasar por nosotros (nombre, DNI, fecha y lugar de nacimiento, etc).

-También recuerdan que ninguna entidad bancaria ni otra empresa o institución legítima, pedirá por estos medios las claves de acceso de la banca digital, ni tampoco otros datos personales, como por ejemplo el teléfono móvil.

-Nunca debe clicar directamente en los enlaces de los SMS.

-Hay que acceder siempre a la entidad bancaria través de la App legítima del banco, o bien a través de la página web oficial de la entidad, escribiendo siempre la dirección directamente en la barra del navegador.

- Desconfíe de las llamadas y mensajes que traten de transmitir urgencia, que amenacen con bloquear la cuenta o cualquier otra acción similar, o que ofrezcan premios u ofertas especiales.

-Ante cualquier duda, contacte con su gestor o el servicio de Atención al Cliente.

-Adicionalmente se recuerde que se debe leer siempre con la máxima atención cualquier notificación de su entidad bancaria antes de aceptar cualquier movimiento financiero u operación de compra.