El pleno aprueba los presupuestos de este año 2024 con los votos solo a favor del gobierno

El pleno del Ayuntamiento de Ferrol aprobó a última hora de la tarde de este lunes sus presupuestos para este año 2024 con el voto a favor de los trece ediles del gobierno municipal, mientras que los doce concejales de la oposición, ocho del PSOE, tres del BNG y dos de FeC, han votado en contra.

Según la edil de Hacienda, Susana Sanjurjo, estas cuentas tienen “planificación, seriedad y rigor en la gestión de los fondos públicos, para garantizar la atención ciudadana, la solvencia financiera y la credibilidad de las empresas”, siendo además “los presupuestos más ambiciosos que se han presentado nunca en Ferrol, el más alto de la historia, de más de 92 millones de euros”, que serán destinados a “continuar con la hoja de ruta que iniciamos en junio del año pasado”.

La concejal del PP ha incidido en que estas cuentas “suponen un incremento del 17% con respecto al aprobado en el año 2023” y “sirven para continuar el camino que comenzamos, para continuar con los proyectos ya iniciados y comenzar otros nuevos”, recordando que “en nueve meses conseguimos movilizar más inversión pública que nunca, más de 40 millones de euros en actuaciones estratégicas de transformación de la ciudad”.

La edil popular también ha asegurado que estas cuentas servirán para “resolver problemas encontrados, como dar una solución a la difícil situación en la que se encuentra la empresa mixta de aguas (Emafesa)”, ya que “desde 2016 acumula pérdidas por valor de 6,6 millones de euros, sin revisar las tarifas desde 2015”.

IMPUESTOS

Desde el gobierno que preside Rey Varela se ha asegurado que estas cuentas van a continuar “aliviando la carga fiscal de las familias, manteniendo la bonificación del 95% y la exención fiscal de hasta 30.000 euros sobre la plusvalía por herencia de la vivienda habitual”, además de continuar “bajando el impacto recaudatorio de las multas, y las sanciones, tal y como prometimos”.

Desde la oposición, el portavoz del grupo municipal del PSOE, Ángel Mato, ha asegurado que estas cuentas no han sido tratadas con los grupos de la oposición, “ni siquiera con el personal municipal, ya que no tienen el apoyo de ninguno de los sindicatos presentes en esta casa”, y que estos presupuestos “si reflejan algo en sus políticas, pero que no reflejan de ningún modo en el modelo de ciudades”, criticando además “el comportamiento de algunas administraciones”, en alusión a la Xunta, puesto que “es cierto que el Partido Popular tiene la costumbre de gobernar para los ayuntamientos de su mismo color, como queda claro en estas cuentas”, en alusión a proyectos como ‘Abrir Ferrol al mar’ o la ‘Ciudad del deporte’ que serán sufragadas por el Gobierno gallego en un 50%, lo que le ha valido para decir que “ustedes van a recibir mucha más ayudas de las que recibió la corporación en los pasados cuatro años”.

“MALA PREVISIÓN ECONÓMICA”

También los tres ediles del BNG han votado en contra, en donde su portavoz, Iván Rivas, ha detallado que el PP “nos dijo que el año 2023 íbamos a ingresar 80 millones de euros, e ingresamos, o tenemos una previsión de ingresar 116”, lo que le ha valido para aseguran que “si esto no es una mala previsión económica, yo no sé lo que es”, rechazando también “el grado de ejecución, siendo solo del 33% de las inversiones y del 60% del presupuesto”, detallando que en lo referente a los reconocimientos extrajudiciales “siguen pagando 13,47 millones de euros a través de facturas que no tienen contrato, además de tener 1,28 millones en facturas sin pagar”, lo que según Rivas “lo que demuestra es su mala gestión”.

Por último, desde Ferrol en Común, su portavoz, Jorge Suárez ha asegurado que “creemos que este presupuesto no es real ni ajustado, sino que es antidemocrático, porque no hubo tiempo suficiente para poder llegar a puntos de encuentro” y que no puede tener el apoyo de esta formación política, ya que “las personas, que es lo que verdaderamente importa, quedan relegadas a un segundo plano para centrarnos en grandes objetivos, como obras, que desde luego, son necesarias, pero tienen que ser complementarias a las políticas sociales, de empleo o las políticas de juventud”, ha sentenciado.