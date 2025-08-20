La playa de O Puntal, en Neda, se une a la Red gallega de playas sin humo

La playa de O Puntal, en el municipio de Neda, se ha incorporado este verano a la Red gallega de playas sin humo, una iniciativa educativa y de sensibilización impulsada por la Xunta de Galicia. Con esta adhesión, Neda se convierte en el trigésimo municipio de la provincia de A Coruña en sumarse a esta red.

El objetivo de esta medida es desnormalizar el consumo de tabaco en la sociedad, especialmente entre los más jóvenes. La playa ha sido señalizada para informar a los usuarios de la prohibición de fumar, aunque se trata de una iniciativa de cumplimiento voluntario que apela a la responsabilidad individual.

Además de ser una medida en favor de la salud pública, la adhesión busca proteger el medio ambiente, ya que contribuye a mantener el arenal limpio de colillas y otros residuos. El Concello de Neda también forma parte de la Red gallega de parques sin humo desde su puesta en marcha.

La decisión de sumar la playa de O Puntal a esta red forma parte de una estrategia más amplia del Ayuntamiento para mejorar este espacio natural. A lo largo del verano, se ha mejorado la señalización, se ha instalado la demandada ducha-lavapiés, se han colocado nuevas papeleras y se ha habilitado un aparcamiento para bicicletas, facilitando el acceso de manera segura a los visitantes.