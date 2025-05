El personal de la piscina municipal y polideportivo de As Pontes irán a la huelga

El personal de la piscina municipal de As Pontes y del polideportivo, servicios gestionados por ServiplusTotal, acordó ir a la huelga en respuesta a los reiterados incumplimientos de la empresa en el pago de los salarios, la jornada laboral, los descansos semanales, el disfrute de las vacaciones y mismo la entrega de la ropa de trabajo. La huelga se desarrollará los días 27, 28 y 29 de mayo y 2, 4 y 5 de junio, de 09:30h a 11:30h en el turno de mañana, y de 17:30 a 19:30h en el turno de tarde.

Sin embargo, de no acercarse soluciones por parte de la empresa y del Ayuntamiento (como responsable del contrato de gestión), la huelga afectará a toda la jornada laboral en ambas instalaciones municipales y pasará a tener carácter indefinido.

Los retrasos en el cobro de los sueldos se vienen produciendo desde hace tiempo y, a día de hoy, el personal aún no percibió la nómina de abril, cuando el convenio colectivo de instalaciones deportivas establece como fecha máxima de abono el segundo día del mes.

A esto se suma que la empresa no elabora los calendarios laborales en tiempo y forma; no respeta el descanso semanal y los festivos (hay personas que no descansan los dos días ininterrumpidos que marca el convenio); los calendarios de vacaciones no se confeccionan en tiempo y forma; y ni siquiera se facilita la ropa de trabajo cuando toca, ni se da la ayuda anual para contribuir la adquisición de las piezas o accesorios no comprendidos en la equipación básica.

Todos estos incumplimientos ya habían sido puestos en conocimiento del Ayuntamiento de As Pontes por parte de la CIG y de la representación del personal, sin que se haya puesto solución. La situación se agrava ahora, toda vez que ServiplusTotal ya anunció su intención de abandonar el servicio.

Ante la posibilidad de que entre una nueva compañía, la representación del personal se dirigió por escrito al alcalde de As Pontes para demandar un compromiso de que, o bien ServiplusTotal o bien la nueva empresa, asumirán el pago de las deudas contraídas con el personal.

“No sería de recibo que en un servicio municipal, que en teoría el Ayuntamiento de As Pontes paga rigurosamente, el personal quedara sin el salario ganado por el trabajo hecho la causa de la mala gestión empresarial”, destaca Xoán Galdo, secretario de Organización de la CIG de Ferrol. Y en este sentido, una vez conocida la noticia adjudicataria, solicita una reunión a tres bandas para garantizar que se respetan los derechos laborales y se da un servicio de calidad a las personas usuarias de estas instalaciones.