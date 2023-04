El Parlamento gallego pide al Gobierno central que sitúe a Ferrol entre sus acciones prioritarias

El Parlamento de Galicia aprobó este miércoles por unanimidad la proposición no de ley del Grupo Popular a través de la que se solicita al Gobierno de España que sitúe a Ferrol entre sus acciones prioritarias y urgentes y materialice los compromisos pendientes con las vecinas y vecinos de este municipio, en particular, desarrollando las medidas previstas en el Pacto de Estado por Ferrol, dirigido a la reactivación económica y social de la ciudad y de las comarcas de referencia; dotando de los presupuestos necesarios para desarrollar con urgencia infraestructuras para modernizar las instalaciones de Navantia Ferrol, nombradamente, la construcción de un dique seco que permita poner en marcha el astillero 4.0; y extendiendo a Ferrol los beneficios del alta velocidad, logrando la inclusión de la línea Coruña-Ferrol en el corredor atlántico de mercancías, además de la imprescindible modernización de la línea Ferrol-Ribadeo.

El diputado del Grupo Popular y candidato a la Alcaldía de Ferrol, José Manuel Rey, afirmó que “creemos en esta ciudad, en sus capacidades, en que tenemos una situación geográfica de carácter estratégico, que tenemos un puerto que es toda una oportunidad para la fachada atlántica, que tenemos unas instalaciones industriales estratégicas para el conjunto del Estado que exportaron material industrial a todo el mundo”.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

“Pero, lo que Ferrol necesita es compromiso real, con presupuestos, no con palabras”, manifestó José Manuel Rey, ante lo que recordó que el Pacto de Estado por Ferrol recoge demandas como la recuperación del tejido empresarial; el refuerzo de las industrias estratégicas, como el naval, la energía y las electrointensivas; la modernización del sector económico de la comarca, especialmente en los sectores forestal, naval, primario y alimentario; la creación de uno por el energético que aproveche las diferentes modalidades de producción de energía; el fomento de la innovación y el conocimiento; la potenciación del CIS Ferrol y el campus industrial; el incremento de la competitividad a través de la apuesta por las infraestructuras de la comarca; o la consolidación, ampliación y modernización de los servicios públicos docentes, sociales y sanitarios”, concretó.

Entre las medidas que se solicitan a través de esta proposición no de ley, José Manuel Rey citó, en primer lugar, las dirigidas a la reactivación económica, con actuaciones como la declaración estratégica de iniciativas como Triskelion en Mugardos; Ence, EDP Renovables y Sentury en As Pontes; Valogreene o IFFE-Biotech en As Somozas; o Nervión en Oporto Exterior de Ferrol. En este sentido, demandó también “cerrar el suelo empresarial necesario para asentar nuevas empresas, que son las que generan empleo y diversifican; así como avanzar en iniciativas como la Zona Franca de Ferrol”.

MEJORA CONEXIONES FERROVIARIAS

El diputado popular saludó el comienzo de la construcción de las fragatas F-110, el aumento de trabajo en el astillero de Ferrol con encargos de eólica marina o reparaciones de buques, pero abogó por llevar adelante “una transformación caro al astillero 4.0, con la construcción de un nuevo dique y el dique de reparaciones”.

Para finalizar, y en el ámbito de las infraestructuras de comunicación, Rey se felicitó por la llegada del AVE a Galicia, aunque alertó que “Ferrol y Lugo no pueden quedar al margen de los beneficios del alta velocidad”. Así, destacó que la semana pasada, la iniciativa del Grupo Popular en el Parlamento Europeo, se había aprobado la inclusión de Ferrol y Lugo en la Red TransEuropea de Transporte.

Asimismo, se incorporaron a la iniciativa del Grupo Popular tres puntos de la enmienda del BNG, a través de los que se solicitan la realización de un estudio integral, en colaboración con el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) de la situación de la ría, para determinar las causas del colapso productivo y las medidas necesarias para su regeneración; colaborar con los ayuntamientos en la elección del mejor sistema de saneamiento para las aguas residuales, así como para la realización de las obras necesarias para ejecutarlo; y declarar Zona de Especial Necesidad de Rehabilitación a casa natal de Carvalho Calero y las parcelas necesarias para desarrollar el proyecto de recuperación, con el fin de destinarla para los usos dotacionales que el barrio necesita.