Nuevo paro de los trabajadores de Navantia Ferrol reclamando avances en la negociación del convenio colectivo

Los trabajadores de Navantia Ferrol han secundado este martes, 25 de abril, el último paro del calendario de movilizaciones que la plantilla tiene aprobado en asamblea, para “reivindicar el convenio que llevamos negociando hace más de un año”, según ha detallado Emilio García Juanatey (CCOO), presidente del comité de empresa.

Así, el representante sindical ha detallado que “el paro fue similar al anterior, de cuatro horas” por turno y que ha sido secundado de formar “total, no hubo ningún tipo de incidencia y los trabajadores que no acudieron a piquete no acudieron a su puesto de trabajo, está la hora prevista”.

El presidente del comité de empresa ha detallado que desde este organismo están “satisfechos con el resultado de estas movilizaciones, porque la participación está siendo alta y están siendo movilizaciones muy pacíficas”.

En otro orden de asuntos, Juanatey ha detallado que “tenemos reunión con la dirección de la empresa este miércoles y jueves, (26 y 27 de abril) y también el 3 y 4 de mayo” y que aguarda que “la senda iniciada hace una semana, siga avanzando”.

Por ello ha detallado que “hay que seguir negociando la plataforma por la parte social en los próximos días, para ver cómo vamos consolidando puntos y cómo vamos discutiendo los que están aún sin comenzar”, y que en función de eso, “veremos cómo hacemos el calendario de movilizaciones”.

ASAMBLEAS

Por otra parte, García Juanatey, ha detallado que “estamos haciendo una ronda de asambleas parciales en todos los centros, en total unas ocho asambleas, para informar en detalle a las personas de cada centro de cómo está avanzando esa negociación, de cuál es el futuro, y para recibir también sugerencias de posibles movilizaciones y posibles acciones a llevar a cabo en el futuro”.