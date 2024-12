Nueva manifestación este domingo de los propietarios de As Fragas do Eume

Propietarios de parcelas emplazadas en los cinco municipios de As Fragas do Eume, A Capela, As Pontes, Cabanas, Pontedeume y Monfero, tienen convocada para este domingo, 15 de diciembre, una manifestación desde las 11,00 horas, por la carretera N-651, entre la rotonda de Cabanas y la de Pontedeume, utilizando uno de los carriles.

Los propietarios siguen demandando precios justos a la hora de adquirir sus parcelas y también algunos cambios en el Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) para poder realizar algunas labores que actualmente no están recogidas en dicho documento de gestión de este enclave natural.