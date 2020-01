Más de 170 estudiantes participarán en el Día de la Ingeniería en el campus ferrolano

La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, María Jesús Movilla Fernández, el director de la Escuela Politécnica Superior, Armando Yáñez Casal, y el director de la Escuela Universitaria Politécnica, Andrés Piñón Pazos, recibirán este viernes 17 de enero, a las 09:30 horas, en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus de Ferrol, a los más de 170 estudiantes de Bachillerato que participan en la III edición de la Jornada de Puertas Abiertas “Día de la Ingeniería” que organizan la EPS y la EUP en colaboración con el Campus Industrial y el Servicio de Asesoramiento y Promoción del Estudiante.

En esta tercera edición, participan estudiantes de Bachillerato de la rama tecnológica del IES Porto do Son (Porto do Son, A Coruña), del IES Rego de Viga (Culleredo, A Coruña), del IES Fragas do Eume (Pontedeume, A Coruña), del IES de Curtis (Curtis, A Coruña), del IES Saturnino Montojo (Ferrol, A Coruña), del IES Plurilingüe Xosé Neira Vilas (Oleiros, A Coruña) y del IES Montecastelo (Burela, Lugo). A título personal, también asisten varios estudiantes del IES Universidad Laboral (Culleredo, A Coruña), del IES Plurilingüe Calasancias (A Coruña), del Colegio Montegrande (A Coruña) y del IES Plurilingüe Pintor Colmeiro (Silleda, Pontevedra).

En las anteriores ediciones, la Jornada de Puertas Abiertas “Día de la Ingeniería” consiguió reunir en el Campus de Ferrol a más de 300 estudiantes de ESO, Bachillerato y FP, un hecho que avala la buena acogida que está teniendo esta iniciativa entre los centros de enseñanza gallegos.

ACTIVIDADES PARA CONOCER LAS TITULACIONES

La Escuela Politécnica Superior oferta los grados en Ingeniería Mecánica, Tecnologías Industriales y en Ingeniería Naval y Oceánica.

Para que el alumnado de los distintos centros de enseñanza gallega y el público en general conozca más al por menor estas titulaciones, la dirección del centro pondrá en marcha las siguientes actividades: “Buques y ondas: el canal de ensayos hidrodinámicos”, “Simulación de máquinas y vehículos”, “Aplicaciones del láser” y “Robótica autónomo”.

Por su parte, la Escuela Universitaria Politécnica, centro en el que se imparten los grados en Ingeniería Eléctrica y en Electrónica Industrial y Automática, invitará a los asistentes a participar en las actividades “La ingeniería eléctrica, motor de cambio”, “Lo controla todo: la Automática y la Electrónica” y “De la Automatización a Ligths Out Factory”.

La jornada incluye también visitas guiadas a Exponav y una comida en la cafetería del campus. Todas las actividades programadas en el marco del “Día de la Ingeniería” son gratuitas.