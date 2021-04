Los operarios de Navantia Ferrol salen un jueves más a la calle en demanda de carga de trabajo

Los operarios de Navantia Ferrol, conjuntamente con los trabajadores de la industria auxiliar, apenas unos 200, se han vuelto a manifestar en el mediodía de este jueves, 29 de abril, por las calles de esta ciudad para demandar carga de trabajo, ya que tal y como ha manifestado el presidente del comité de empresa, Emilio García Juanatey (CCOO), “la situación sigue igual, en donde tras acudir la semana pasada al Arsenal Militar para comunicar al Ministerio de Defensa que es urgente la transformación del buque Galicia, pero no tenemos noticias, seguiremos insistiendo, y necesitamos hablar ya con el delegado del Gobierno, porque el AOR para Australia se ha acabado, en donde prácticamente no queda trabajo y aquí seguimos lo mismo, con esa planificación sin carga de trabajo durante 18 meses”.

Los delegados de Navantia encerrados en el Ayuntamiento de Ferrol - FOTO: Cedida

Dichas manifestaciones las ha realizado el representante sindical a la cabeza de una movilización que ha partido a las doce del mediodía del astillero en dirección a la plaza de Armas, lugar en donde se han concentrado durante unos minutos los trabajadores, antes de regresar a la factoría, mientras que los delegados del comité de empresa se han quedado encerrados en el Ayuntamiento, medida de protesta ya prevista.

SIN FECHA DE ENTREVISTA

García Juanatey ha trasladado, en declaraciones a los medios de comunicación, que “esta semana no ha sido posible entrevistarnos con el delegado del Gobierno, nos han dicho que tenían problemas, pero continuaremos insistiendo porque pensamos que es urgente que nos reciba, ya que cuando no hay trabajo en esta comarca es ahora”, ha detallado, al mismo tiempo que ha destacado que “dentro de un año y medio ya tendremos las fragatas F-110, y ahora lo que es urgente es buscar una solución”, incidiendo que el caso del buque “Galicia”, un barco que proviene del ámbito civil y que será utilizado como embarcación de transporte del Ejercito de Tierra, el represente sindical ha detallado que “hay un proyecto realizado desde la sección de Carenas, en donde el problema es que no está dada la orden de ejecución, ya que el barco está en Vigo en un proceso de transformación leve y pensamos que no se debería de entregar y tenerlo atracado durante un año cuando ahora aquí no hay nada que hacer y es el momento ideal para acometer esta transformación”, estimando en “una inversión de 40 millones” lo que costaría esta modificación.

INCORPORACIONES

En otro orden de asuntos, la Sección sindical de la CIG en el astillero naval público de Ferrol ha demandado que “cese la actitud evasiva del director” de este centro de trabajo “en los procesos de nuevos ingresos”.





Desde el sindicato nacionalista critican al departamento de Recursos Humanos (RRHH) por como está llevando las tareas de nuevas incorporaciones.





Así, la CIG, a través de un comunicado critica que desde ese departamento se culpe a una empresa contrata por la propia compañía, Manpower Group, “para justificar las múltiples irregularidades detectadas” en el proceso de selección de los candidatos a las plazas de operarios sénior.





Estiman que la dirección a pesar de conocer los problemas generados por esta empresa “decide no eliminar dicha subcontratación” y aseguran que “tal vez el motivo es que la quieren tener de escudo”.





Por último, la CIG pide “la anulación de las listas provisionales de operarios sénior” y la elaboración de nuevas listas provisionales realizadas “directamente por Navantia en el menor plazo de tiempo posible”.