José Tomé y Jorge Suárez se alzan con los Premios Naranja de la prensa ferrolana

La prensa que cubre habitualmente la actualidad municipal en el Ayuntamiento de Ferrol celebró este viernes su tradicional cita anual para hacer entrega de los Premios Naranja y Limón. En una cena celebrada en el emblemático Restaurante O Parrulo, los profesionales de la comunicación evaluaron la accesibilidad, la transparencia y el trato de los representantes públicos durante el último año.

En la categoría de Premios Naranja, que distinguen a los políticos más facilitadores y cercanos con los medios, el concejal del Partido Popular, José Tomé López, se alzó con el primer puesto del gobierno con 21 puntos. Le siguieron el alcalde, José Manuel Rey Varela (13 puntos), y la edil Pamen Pieltain (12 puntos).

José Tomé recibe el reconocimiento del "decano" Pedro Sánz

Por parte de la oposición, el exalcalde y portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, fue el más valorado con 25 puntos —la puntuación más alta de toda la noche—, seguido de Eva Martínez (PSOE) con 8 puntos e Iván Rivas (BNG) con 7 puntos.

Jorge Suárez fue el político que logró un mayor número de votos

La otra cara de la moneda la representaron los Premios Limón, destinados a aquellos representantes cuya relación con la prensa ha sido más "ácida" o compleja. En las filas del gobierno local (PP), la concejala Patricia Cons encabezó la lista con 20 puntos, seguida de Blanca García (10 puntos) y María del Carmen Fraga (7 puntos).

En cuanto a la oposición, los informadores señalaron a la bancada socialista. Montserrat Dopico (PSOE) recibió el primer Premio Limón con 20 puntos, mientras que su compañero de filas y exalcalde, Ángel Mato, obtuvo 12 puntos. Cerró la lista de los menos accesibles de la oposición el nacionalista Roberto Montero (BNG) con 8 puntos.

Estos galardones, que se han convertido en una tradición de la crónica política ferrolana, buscan reivindicar con humor y espíritu crítico la importancia de la fluidez informativa entre los cargos públicos y los medios de comunicación, en un ambiente distendido fuera de los despachos de la plaza de Armas.