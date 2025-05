Jorge Cagiao, Enrique Cruz, Miguel Fuster y Daniel Berdomás entre los pilotos confirmados en el Rallye Cidade de Narón

Ferrol - Publicado el 12 may 2025, 21:41

El 37º Rallye Cidade de Narón, prueba valedera para el Campeonato de España de rallyes de asfalto, sigue sumando inscritos de renombre a pocos días del cierre de su plazo de inscripción, que finaliza este miércoles, 14 de mayo, a las 14:00 horas.

La expectación crece ante la presencia de pilotos de la talla de Jorge Cagiao, que llega líder a la prueba de casa, el canaro Enrique Cruz, el levantino Miguel Fuster y el coruñés Daniel Berdomás, quienes ya han confirmado su participación.

Jorge Cagiao y su copiloto Javier Martínez estarán en la línea de salida con un Alpine A110 GT+, mismo vehículo que utilizará el experimentado Miguel Fuster, copilotado por Alba Sánchez.

BENI CAZORLA PH Enrique Cruz y Samuel Mujica llegan a esta prueba tras imponerse en Adeje

Desde Tenerife, el siempre competitivo Enrique Cruz y Samuel Mujica, se desplazarán a Narón al volante de su Toyota Yaris GR Rally 2. Por su parte, el piloto herculino Daniel Berdomás, junto a Brais Mirón, competirán con un Hyundai i20 N Rally2.

A pesar de estas destacadas inscripciones, el plazo para que otros equipos se sumen a la prueba aún permanece abierto, siendo la lista oficial de inscritos publicada el próximo viernes, día 9, a partir de las 20:00 horas.

RECORRIDO

La escudería organizadora, Siroco Narón, también ha desvelado el itinerario de la edición de este año, que constará de un total de 119 kilómetros cronometrados, de un total de 418 kilómetros incluyendo los enlaces.

La actividad comenzará el viernes por la tarde con el "shakedown" en la parroquia de San Julián, a partir de las 16:00 horas.

BENI CAZORLA PH Berdomás y Mirón esperan materializar un buen resultado en esta carrera

Para el sábado, los equipos afrontarán un total de diez tramos cronometrados. Por la mañana, se disputarán las especiales de As Cortiñas (Talleres Casal y Pernas), con 8,800 metros, y As Enchousas (Talleres Gandoy), de 11,880 metros, ambas en doble pasada y con recorrido por As Somozas y Cerdido.

La mañana se cerrará con la primera pasada por la especial de Santa Cristina (VO Ferrol), el tramo más largo del rallye, con casi 15 kilómetros, que recupera el mítico Ferreira pero en sentido inverso a Recemel, hacia Igrexiafeita.

Por la tarde, se disputarán las segundas pasadas por Santa Cristina, además de los tramos de As Barbelas (Autolif Neumáticos), de 13,520 metros y ubicado en el municipio de Cerdido, y Sedes (Autos Pasuco), de 10,780 metros, que transcurre por Narón y se adentra en la localidad de Valdoviño.

RFEDA El Rallye de Narón será la tercera carrera de Fuster con el Alpine A110 GT+

Al igual que en ediciones anteriores, el parque de trabajo estará situado en el Polígono Industrial de Río do Pozo, mientras que el parque cerrado se ubicará en las inmediaciones del Centro Comercial Odeón.

La finalización de la prueba está prevista para las 20:50 horas del sábado.