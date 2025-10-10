COPE
Ferrol - Cedeira - Cariño
Goente, en As Pontes, celebra la XV Feira do Mel e do Queixo

Será este domingo 12 de octubre a partir de las 10 horas

Una imagen de una edición pasada de la Feira do Mel de Goente

Ada Romero

Ferrol - Publicado el

2 min lectura

La parroquia de Goente, en el municipio de As Pontes, acogerá este domingo 12 de octubre una nueva edición de la Feira do Mel e do Queixo, un evento que alcanza su décimo quinta edición y que se consolida como una cita de referencia en la promoción de los productos locales y de la artesanía gallega. 

A lo largo de toda la jornada, el recinto ferial reunirá puestos de venta de miel y queso, además de una amplia representación de artesanía alimentaria y de Artesanía de Galicia. El público podrá participar en talleres y degustaciones, con el objetivo de conocer de cerca los procesos de elaboración y la calidad de los productos.

Organizada por el Concello das Pontes, con la colaboración de Casa do Mel y Queserías del Eume, la feria abrirá sus puertas a las 10:00 horas. Entre las 11:00 y las 13:00 horas se celebrarán talleres infantiles para acercar a los más pequeños al conocimiento del sector primario. A las 12:30 horas tendrá lugar una degustación gratuita de tapas elaboradas con productos locales, abierta a todas las personas asistentes.

Por la tarde, los talleres infantiles continuarán de 16:00 a 18:00 horas, y la compañía O Cubo pondrá el broche final a la jornada con una actuación teatral para todos los públicos a partir de las 18:00 horas.

Durante todo el día, las personas asistentes podrán conocer el trabajo de los productores locales, degustar sus productos y participar en actividades para toda la familia, en un ambiente festivo que cada año atrae a cientos de visitantes.

Desde el Concello das Pontes se invita a la vecindad y a todas las personas interesadas a acercarse a Goente este 12 de octubre para disfrutar de una jornada dedicada a la tradición, el sabor y la cultura gallega, en un encuentro que pone en valor el territorio y sus productos.

