Galicia inicia la vacunación contra gripe y covid con más cobertura y en los centros de salud

La Consellería de Sanidade arranca este lunes, 29 de septiembre, la campaña de vacunación contra la gripe y la covid-19, que se prolongará hasta el 31 de diciembre y presenta varias novedades. La principal es que la vacuna antigripal se amplía a los niños de hasta 11 años, que la recibirán por vía intranasal a partir del 13 de octubre en los centros de salud. Además, se pondrá en marcha un programa piloto de vacunación escolar en algunos colegios.

En el caso de los mayores, la Xunta amplía la administración de la vacuna de alta carga al grupo de 70 a 79 años. Los mayores de 80, residentes en centros sociosanitarios e inmunodeprimidos continuarán con las dosis reforzadas.

sin vacunódromos

Otra novedad es que este año no se habilitarán grandes recintos, ya que la campaña se realizará exclusivamente en la red de centros de salud del Sergas. Las personas entre 60 y 79 años y los niños de seis meses a 11 años recibirán cita por SMS, mientras que los grupos de riesgo —embarazadas, personal sanitario o inmunodeprimidos— deberán pedirla a través de la aplicación del Sergas.

La Xunta fija como objetivo alcanzar el 75% de cobertura en mayores de 60 y personal sanitario y el 60% en población infantil. Además, por primera vez las vacunas de alta carga se adquieren con un modelo de “riesgo compartido”, vinculado a su eficacia para reducir hospitalizaciones.

Como novedad añadida, el 22 de octubre comenzará también la inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS), responsable de la bronquiolitis, en los hospitales gallegos a recién nacidos y lactantes menores de seis meses.