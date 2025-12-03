UCAM Murcia renueva a Will Falk, el 'espejo' de la cantera y la 'identidad' del equipo

El UCAM Murcia CB ha oficializado la renovación de Will Falk con un contrato hasta 2028, consolidando a una de las piezas clave de su cantera. Tanto el director general, Alejandro Gómez, como el entrenador, Sito Alonso, han destacado la importancia del jugador sueco, a quien consideran un referente de la identidad y los valores del club.

Un ejemplo de superación

Alejandro Gómez ha recordado el difícil camino del jugador, que llegó muy joven y ha tenido que superar dos lesiones importantes y una operación quirúrgica. "Es un chico que ha tenido que currárselo mucho", ha señalado Gómez, quien ha puesto en valor el trabajo de cantera de Juan Antonio y el giro en el nivel de exigencia que supuso la llegada de Sito Alonso al grupo élite.

Para el director general, Falk "representa todos los valores que creemos que tiene que tener el equipo". Lo ha definido como la identidad del club en la cancha, destacando su aportación en aspectos intangibles como la energía, la intensidad, el rebote y la defensa.

La relación entre el técnico y el jugador ha sido fundamental. "Yo digo siempre a todo el mundo que Sito es su padre, no su padre biológico, pero para mí es su padre deportivo", ha afirmado Gómez. Ha descrito al entrenador como un mentor que "lo ha moldeado" y ha recordado que "nadie ha creído más en Bill Fall que Sito", incluso cuando no estaba jugando en Menorca, lo que demuestra la confianza depositada en él.

El mérito es del jugador

Por su parte, Sito Alonso ha querido ceder todo el mérito al propio jugador, de quien ha dicho que "el gran protagonista de su progresión es él mismo". El técnico ha explicado que, cuando Falk llegó, ya contaba con una educación y una manera de hacer las cosas que facilitaron su desarrollo, por lo que la principal tarea del cuerpo técnico era "no estropearle".

Alonso ha destacado que Falk tiene "una capacidad no habitual en un jugador joven" y una determinación que le ha permitido "superar todas las adversidades", como sus operaciones y una peritonitis. "Eso es un espejo, pero para mirar, no de lo que ha hecho, sino de cómo es él", ha concluido el entrenador, subrayando el carácter del jugador por encima de sus logros.

Mirando al futuro, Alejandro Gómez ha señalado que Falk "tiene mucho que mejorar" y un "margen de mejora grande". Sin embargo, la esperanza del club es que esté "muchísimos años" en el equipo, ya que es un jugador que "siente el club" y "se siente murciano", con el deseo de que algún día pueda llegar a ser el capitán.