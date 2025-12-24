Ferrol encara la Navidad con un balance positivo y la vista puesta en su transformación histórica

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha realizado un balance positivo del año 2025 en Herrera en COPE Ferrol, afirmando que "Ferrol avanza" y "está en movimiento". Uno de los datos que respalda esta visión es el crecimiento de la población por segundo año consecutivo, con la ciudad acariciando los 65.000 habitantes, un hito que el alcalde atribuye a la estabilidad y al orgullo recuperado.

Un Ferrol sin muros

Uno de los hitos más significativos del año ha sido el derribo del muro del Arsenal, un evento que el alcalde describe como "histórico y sin precedentes". Según Rey Varela, este acto demuestra que "cuando en Ferrol trabajamos juntos podemos conseguir cualquier cosa". Para el regidor, la demolición es mucho más que la eliminación de una barrera física; simboliza una nueva etapa de apertura.

El proyecto permitirá no solo ver el mar, sino también admirar el Arsenal, una "joya arquitectónica del siglo XVIII", y fortalecer el vínculo entre la ciudad y la Armada, que forma parte de su "ADN". Esta actuación supondrá una gran transformación urbana para el barrio de A Magdalena, con un gran paseo, carril bici y más zonas verdes.

concello de Ferrol El alcalde de Ferrol también visitó la Cocina Económica Ferrolana el día de Nochebuena

Siguiendo la línea de "derribar muros", el gobierno local ha aprobado el proyecto de urbanización del Sánchez Aguilera, que transformará 100.000 metros cuadrados en el corazón de la ciudad. El plan, con un presupuesto de casi 18 millones de euros, conectará los barrios de Canido, A Magdalena y Esteiro y su ejecución está prevista para comenzar en 2026 y finalizar en 2028.

Este macroproyecto incluye un aparcamiento de 360 plazas, la plantación de 500 nuevos árboles y la prolongación de la avenida Doctor Fleming. Además, según el alcalde, abrirá la puerta a que Ferrol crezca en viviendas para atraer a nuevos residentes.

Con estos proyectos en marcha, Rey Varela afronta el 2026 con "la misma ilusión" y desea para todos los ferrolanos "mucha salud, mucho trabajo" y que continúe el trabajo conjunto. El alcalde ha concluido con un mensaje de esperanza para las fiestas: "Feliz Navidad y feliz Ferrol".