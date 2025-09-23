Ferrol se convierte en un laboratorio con la celebración de la G-Night el viernes 26 de septiembre

Ferrol volverá a ser una de las sedes de la G-Night 2025, la Noche Europea de las Personas Investigadoras, que se celebrará el viernes 26 de septiembre con motivo del quinto aniversario del proyecto gallego asociado a las Marie Sklodowska-Curie Actions de la Unión Europea y que busca acercar la ciencia a la ciudadanía.

La programación se repartirá entre el Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI), el Campus Industrial de la UDC y el Centro Cívico de Canido, con actividades dirigidas tanto a colegios e institutos como al público familiar.

Durante la mañana más de cincuenta investigadores y personal de apoyo coordinarán una intensa jornada destinada a estudiantes de Primaria, Secundaria y Formación Profesional, mientras que por la tarde se abrirán ocho talleres con un total de 460 plazas y propuestas para experimentar en áreas como la ingeniería mecánica, la física nuclear, la robótica, los biopolímeros o las energías renovables, además de charlas divulgativas en la Escuela Universitaria de Diseño Industrial centradas en la sostenibilidad de las placas solares, el aprovechamiento de la energía marina y el papel de los combustibles.

CENTRO CÍVIDO DE CANIDO

El Centro Cívico de Canido acogerá tres talleres de ciencias sociales sobre marketing territorial, economía cotidiana y medios digitales en las elecciones, con acceso libre para todas las personas interesadas, mientras que en A Coruña el CITENI también llevará la G-Night a la ETS de Náutica y Máquinas con actividades sobre tecnologías marinas.

Las reservas para centros escolares deben realizarse por correo electrónico y las inscripciones para el público familiar están disponibles a través de la web gnight.gal, con plazas limitadas en el CITENI y acceso abierto en el Centro Cívico de Canido.