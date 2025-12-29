Ferrol activa este 1 de enero su nuevo Plan de Control Tributario para reforzar la lucha contra el fraude

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este lunes, 29 de diciembre, el Plan de Control Tributario 2026 del Concello de Ferrol, un instrumento que entrará en vigor el próximo 1 de enero. Con esta aprobación, el gobierno local cumple con la normativa estatal y refuerza su segundo plan de este mandato, orientado a mejorar la eficiencia en la recaudación municipal.

El objetivo central del plan es asegurar que el sistema tributario se aplique bajo los principios constitucionales de justicia, igualdad y capacidad económica. Según explican fuentes municipales, no se trata solo de un mecanismo de vigilancia, sino de una herramienta para que todos los ciudadanos contribuyan de forma equilibrada al sostenimiento de los servicios públicos.

Facilidades para el contribuyente y trámites digitales

Una de las prioridades del nuevo plan es fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Para ello, el Concello de Ferrol se compromete a mejorar la administración electrónica: Potenciar la sede digital para que los trámites sean más rápidos, sencillos y sin necesidad de desplazamientos; asistencia personalizada: Mantener un modelo de atención integral en las oficinas municipales para resolver dudas y facilitar la gestión de impuestos.

Estrategia contra el fraude: prevención e inspección

El plan establece una hoja de ruta clara para combatir la evasión fiscal mediante diversas líneas de actuación, con muestreos y perfiles de riesgo: Se realizarán inspecciones basadas en criterios motivados y parámetros significativos para detectar posibles irregularidades.

Acciones preventivas: Se promoverán códigos de buenas prácticas para evitar que los ciudadanos incurran en infracciones que conlleven sanciones.

Eficiencia en la recaudación: Se potenciará la investigación de deudas pendientes, el intercambio de información con otras administraciones y la mejora de los sistemas de pago para que sean más accesibles.

Con la puesta en marcha de esta medida, el Ayuntamiento de Ferrol avanza hacia una gestión tributaria transparente y proactiva, centrada en reducir el fraude y mejorar la relación administrativa con la ciudadanía.