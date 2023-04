Feijóo se compromete en Ferrol a apoyar a Navantia, la conexión por tren y la zona franca si es presidente

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido en Ferrol a apoyar a Navantia, impulsar la conexión ferroviaria de la ciudad y a respaldar el denominado 'Plan Ferrol' de la Xunta, centrado en revitalizar la zona franca de la ciudad.

Así se ha expresado Feijóo este miércoles en la ciudad ante los medios de comunicación, frente a los que ha comparecido acompañado por el candidato del PPdeG a la alcaldía, José Manuel Rey Varela.

Este ha agradecido su presencia allí, que "para todos los ferrolanos es muy importante porque estamos convencidos de que tenemos al próximo presidente del Gobierno de España". "Ferrol es una ciudad que necesita al Gobierno central. Confiamos plenamente en nuestras potencialidades y futuro, pero necesitamos el apoyo del conjunto de las administraciones públicas para el un futuro de esperanza. No queremos ser más que nadie pero menos que nadie", ha afirmado.

Por su parte, Feijóo ha alabado al candidato popular, "sinónimo de gestión, de proximidad y de servicio público.

"Sabe gestionar en una España que ha perdido como prioridad la gestión de las cosas públicas; es proximidad porque conoce la ciudad y es el que más experiencia tiene, y eso es importante porque tenemos un Gobierno con ministros que nunca habían sido nada ni habían gestionado un euro público antes de llegar; y es servicio público porque podía haberse quedado en otros puestos más confortables y siempre que Ferrol lo ha llamado, ha estado", ha comentado.

Respecto a la situación de la ciudad, el líder de la oposición se ha comprometido en, primero, trabajar para que Navantia sea "el pulmón industrial y de innovación para toda Galicia". "El astillero 4.0 y el dique de Navantia siguen dentro de las prioridades políticas", ha afirmado.

También, la mejora de la competitividad del tren Ferrol-A Coruña y A Coruña-Ferrol, para conectarla con el eje atlántico y con la meseta. Y por último, se ha comprometido con el Plan Ferrol, "elaborado por la Xunta y que sigue plenamente vigente".

Sobre esto, la primera medida que adoptará, "si cuenta con la confianza de los ciudadanos", es la zona franca de Ferrol "para atraer inversión y con mejoras desde el punto de vista fiscal para la competitividad de las empresas que se instalen allí". "Será una realidad si hay un Gobierno que yo pueda presidir", ha asegurado.

Feijóo ha lamentado que, "pese a las inversiones de la Xunta", Ferrol "no arranca, no tira" y merece "un cambio, un cambio que no es improvisado, es previsible". "La experiencia, el cambio y la gestión en Ferrol se llama José Manuel Rey", ha indicado.

DIQUE SECO

Más concretamente, respecto al dique seco que este mismo miércoles abordaban en una reunión el vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, y el comité de empresa de Navantia, Feijóo no cuenta con él "si no cambia el Gobierno".

"Son cuatro años largos de Gobierno, cuando finalice la legislatura serán cinco y, aunque hay personas que dicen que tienen mucho poder y que son de Ferrol y que cuando estaban en la oposición en Galicia estaban de forma insistente reclamando la modernización del astillero, Ferrol ahora a efectos de presupuesto del Estado es una ciudad de tercera categoría", ha criticado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

NUEVO DELEGADO DEL GOBIERNO

Por otra parte, preguntado por el reciente nombramiento de José Ramón Gómez Besteiro como delegado del Gobierno, Feijóo solo "confirma" que en Galicia hay un secretario xeral del PSdeG "que no sabe si va a seguir siéndolo".

"No sé si viene para derrocarlo o por el contrario lo hará el anterior delegado y nuevo ministro de Sanidad para estos últimos meses de legislatura --José Miñones--. Lo que sí me da la sensación es que el PSdeG es la última fuerza en el Parlamento y con que siga así, va a confirmar el último puesto dentro de los grupos parlamentarios con representación", ha comentado.