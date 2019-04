Feijóo censura que el Gobierno haya "tardado 10 meses" en firmar las fragatas que "dejó listo" el PP

El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado esta tarde en un mitin en Ferrol que "los socialistas firmen a día de hoy un papel", en alusión al contrato de la fragatas F-110 sellado este martes entre Defensa y Navantia, que "han tardado 10 meses en hacer, cuando ya el PP lo dejó todo listo".

Después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, haya visitado este martes la ciudad naval para anunciar la firma de este acuerdo, sellado por la tarde, el candidato del PP a la Alcaldía de Ferrol, José Manuel Rey Varela, también ha afeado el anuncio "a cinco días de las elecciones" de un contrato que lleva un "retraso de 10 meses".

"Los del PSOE ha cambiado un perito naval de Ferrol por una ingeniera agrónomo de Andalucía", ha criticado Rey Varela, en alusión al cambio de presidente de Navantia.

Asimismo, el candidato número 2 al Senado por la provincia de A Coruña, Juan Juncal, ha espetado que la ministra "ha tenido que realizar" el anuncio "a las puertas de este teatro, porque no son capaces de llenarlo". Además, reclama "la construcción del Astillero 4.0, una obra que ya se tenía prevista y que ha paralizado el PSOE desde la llegada al Gobierno".

CON SÁNCHEZ "NADA ES NORMAL"

El presidente del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que desde que Pedro Sánchez es secretario general del PSOE "nada es normal".

Núñez Feijóo durante su intervención en el Jofre - FOTO: PP de Galicia

Así lo ha asegurado en un mitin celebrado desde las 20,00 horas de este martes en el Teatro Jofre de Ferrol, que se ha quedado pequeño para acoger a los afiliados y simpatizantes del PP en esta ciudad y la comarca de Ferrolterra. "Acabo de estar viviendo la Semana Santa de Ferrol, la mejor de España", ha dicho.

Feijóo ha asegurado que "cuanto más habla Sánchez, más gana el PP y España", al tiempo que ha criticado las políticas desarrolladas por su Gobierno en todos los ámbitos.

"Ya sabemos por qué Sánchez no quería debates y va a tener que pedir el tercero, para poder reponerse", ha asegurado en relación con el primer debate celebrado el lunes en TVE.

Además, el presidente del PPdeG ha asegurado que "Sánchez solo quiere hablar de Ciudadanos y de VOX para dividir el voto, ya que su único objetivo es dividir para salir ganando él y los independentistas, pues Sánchez es también el candidato de todos ellos, de los vascos y de los catalanes".

CASADO EL PRESIDENTE QUE LES CONVIENE A LOS GALLEGOS

En cuanto a Pablo Casado, ha valorado que "es el presidente de todos los españoles que no quieren que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente, para garantizar la ley, para todos los españoles".

Sostiene que es "el presidente que más le conviene a los gallegos para estar en igualdad de condiciones con el resto de españoles". "Somos gallegos y españoles antes de que los del BNG repartan carnés o los de Ciudadanos o VOX", apostilla.

Por otra parte, Feijóo ha asegurado que: "El primer problema de España es el desempleo, pero también las pensiones, ya que las políticas son para resolver los problemas, y no crearlos, tal y como hace el PSOE cada vez que está en el Gobierno, que siempre deja una desastrosa herencia que luego tenemos que arreglar los del PP".

El presidente del PP de Galicia ha asegurado que el ámbito político "se ha convertido en un parque de atracciones", en alusión al resto de partido y ha incidido en que "Pedro Sánchez, tal y como va va a convertir en bueno a Zapatero". A renglón seguido, ha defendido que "esto no es Cataluña ni el País Vasco, esto es Galicia, que quiere seguir siendo Española".

Feijóo ha insistido en la necesidad del "voto útil", reclamando por ello "el voto para Casado". "Es necesario contarle la verdad a la gente, ya que si dividimos el voto gobernarán los socialistas y los independentistas, mientras que si nos unimos gobernará el PP", asevera.

Por su parte, el presidente del PP en A Coruña, Diego Calvo, ha pedido el voto para este partido porque "Pedro Sánchez no es el presidente que necesita España, no se atreve a decir si va a haber indulto para los independentistas porque quiere pactar con ellos".

Juan Juncal, candidato número 2 al Senado por la provincia de A Coruña, ha asegurado en relación a la situación de Cataluña que "no hay presos políticos, lo que hay son políticos presos".

Las butacas y palcos fueron ocupados por afiliados y simpatizantes - FOTO: PP de Galicia

MEDIDAS SOCIALES

Verónica Casal, candidata número 3 al Senado por la provincia de A Coruña, se ha referido en su intervención sobre las medidas que tiene previsto desarrollar el PP desde el Ejecutivo, tanto en el ámbito social o educativo.

La candidata popular ha asegurado que "los gallegos no son ciudadanos de segunda, como nos quiere hacer el señor Sánchez". Reclama "poder invertir el superávit en Galicia y no como ocurre en Cataluña, que gastan lo que no tienen". Demanda el voto para "sacar a España de esta situación y llevar a José Manuel Rey a la Alcaldía de Ferrol".

En el capítulo de las infraestructuras, Rey Varela ha anunciado que "se pedirá la mejora del ferrocarril y la transferencia de la autopista AP-9, además la construcción de la Vía de Alta Capacidad (VAC) en la comarcal de Ortegal".

Rey Varela también ha incidido en la necesidad de pedir el voto "y vuestra confianza para el Partido Popular y Pablo Casado, por Ferrol, por Galicia y por España".