COPE
Podcasts
Ferrol - Cedeira - Cariño
Ferrol - Cedeira - Cariño

Fallece un joven de 15 años que sufrió un accidente el martes en Narón

El menor, vecino de Valdoviño, circulaba con su bicicleta cuando colisionó con un vehículo

El joven estudiaba en el colegio de Atios, en Valdoviño

El joven estudiaba en el colegio de Atios, en Valdoviño

Redacción COPE Ferrol

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

Un adolescente de 15 años de edad, vecino de Valdoviño, ha fallecido a consecuencia de las graves secuelas sufridas tras un accidente de tráfico ocurrido en la tarde del pasado martes, 23 de septiembre, en la parroquia de Sedes, en el municipio de Narón.

El siniestro tuvo lugar poco antes de las 18.30 horas en la carretera del Esperón, cuando el menor, que viajaba en bicicleta, colisionó con un vehículo.

Tras el accidente, el joven fue evacuado inicialmente en una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol y, posteriormente, fue trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), donde finalmente falleció en las últimas horas.

La pérdida del menor ha causado una gran conmoción en Ferrolterra. El adolescente era alumno del CPI Atios de Valdoviño y ejercía como uno de los porteros del equipo de fútbol de Meirás, en la misma localidad.

Escucha en directo

En Directo COPE FERROL

COPE FERROL

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

17:00 H | 25 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking