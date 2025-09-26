Fallece un joven de 15 años que sufrió un accidente el martes en Narón
El menor, vecino de Valdoviño, circulaba con su bicicleta cuando colisionó con un vehículo
Ferrol - Publicado el
1 min lectura
Un adolescente de 15 años de edad, vecino de Valdoviño, ha fallecido a consecuencia de las graves secuelas sufridas tras un accidente de tráfico ocurrido en la tarde del pasado martes, 23 de septiembre, en la parroquia de Sedes, en el municipio de Narón.
El siniestro tuvo lugar poco antes de las 18.30 horas en la carretera del Esperón, cuando el menor, que viajaba en bicicleta, colisionó con un vehículo.
Tras el accidente, el joven fue evacuado inicialmente en una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 al Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol y, posteriormente, fue trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), donde finalmente falleció en las últimas horas.
La pérdida del menor ha causado una gran conmoción en Ferrolterra. El adolescente era alumno del CPI Atios de Valdoviño y ejercía como uno de los porteros del equipo de fútbol de Meirás, en la misma localidad.
Escucha en directo
COPE FERROL
"Qué poquita fe tienen los progresistas en la ciudad del 'No pasarán' y qué poquita fe en la institución del jurado, que fue un invento socialista"
Jorge Bustos
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h