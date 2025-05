La Diputación presenta un libro-cómic sobre el monasterio de Caaveiro

Ferrol - Publicado el 01 may 2025, 13:28

La Diputación de A Coruña presentó este miércoles en la Delegación coruñesa del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) el libro de cómic “Historia do Mosteiro de Caaveiro. Un lugar milenario no corazón das Fragas do Eume” en un acto celebrado en la sede del COAG Coruña.

El evento contó con la participación de los autores de la obra, Delio Rodríguez Ces, Ismael Blanco Bouza y Lois Gómez Souto, y también de expertos que hicieron posible la rehabilitación del monasterio y su actual proceso de musealización: Celestino García Braña, Isabel Aguirre Urcola y Ángel L. Alonso Méndez.

También asistió a la presentación el diputado de patrimonio, Xosé Penas, el jefe del Servicio de Arquitectura y Mantenimiento de la Diputación, la presidenta del COAG Coruña, Ruth Varela, y el arquitecto Alfredo González Prieto. Penas señaló durante su intervención que es “más que un cómic, se convirtió en un libro, una guía, una insignia del trabajo hecho, de la historia hecha y del trabajo por venir. El cómic recorre la historia del monasterio, pero también recorre la historia de las personas, la historia en definitiva de este país, desde los eremitas iniciales, pasando por nuestro Reino de Galicia hasta el trabajo de Don Pio y el rescate por parte de la Diputación para crear , como digo yo muchas veces, junto con Dombate y el Castelo de Vimianzo ese triangulo mágico del patrimonio provincial”.

Diputación A Coruña La presentación tuvo lugar en Delegación coruñesa del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG)

EL CÓMIC COMO ELEMENTO PARA DIVULGAR LA HISTORIA

La publicación, editada por el organismo provincial, es un trabajo de divulgación histórica que sintetiza la evolución del monasterio de Caaveiro a lo largo de las diferentes épocas y estaciones del año. A través de un enfoque único, que utiliza el cómic como herramienta para acercar la historia y la arquitectura al público, el libro ofrece una visión del monumento desde diferentes perspectivas, integrando elementos de historia, arte, naturaleza y paisaje. La narración estructura su evolución en cuatro estaciones: primavera, verano, otoño e invierno, haciendo una metáfora de su transformación a lo largo del tiempo.

El monasterio, que conserva partes de su iglesia románica y de su torre barroca, es un monumento que se mantiene atemporal, con las huellas de las distintas épocas de la historia de la arquitectura. A lo largo de su historia, el monasterio de Caaveiro fue visitado por numerosos historiadores, escritores, pintores y fotógrafos, y el libro ofrece una nueva mirada la este monumento tan emblemático, para entenderlo también como parte del paisaje natural y cultural de las Fragas do Eume.

Los asistentes al acto tuvieron la oportunidad de recibir un ejemplar del libro, un regalo que complementa su divulgación del patrimonio cultural gallego, y que servirá para acercar la historia del monasterio tanto al público infantil como adulto.