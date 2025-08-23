COPE
Detenido en Ferrol un hombre que realizó disparos al aire tras una discusión con su pareja

La Policía Local lo localizó en otro domicilio junto al hijo menor que tienen en común y que fue entregado a la madre

Foto de archivo de un vehículo de la Polícia Local de Ferrol

Redacción COPE Ferrol

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

La Policía Local de Ferrol ha detenido este sábado por la mañana a un hombre después de una discusión con su pareja. Los hechos, que se produjeron alrededor de las 06:30 horas en la travesía Bazán de la ciudad, en el barrio de Caranza, incluyeron la realización de varios disparos al aire por parte del detenido.

Según fuentes municipales, el hombre se marchó del domicilio familiar llevándose consigo al hijo menor de la pareja. Tras una búsqueda, los agentes localizaron al padre y al menor en otra vivienda.

El hombre salió del domicilio de forma voluntaria y se procedió a su detención. El menor fue entregado a su madre, quedando a su cargo.

La Policía ha abierto una investigación para esclarecer los detalles del suceso.

