Detectado un nuevo caso de gripe aviaria en una gaviota en Ares

La Consellería do Medio Rural ha notificado oficialmente al Ministerio de Agricultura la detección de un nuevo caso de influencia aviaria de alta patogenicidad (IAAP) en una gaviota patiamarilla localizada en el municipio de Ares.

El ejemplar fue trasladado inicialmente al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Oleiros para su análisis. Tras las pruebas pertinentes, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, en Madrid, confirmó el positivo. Siguiendo el protocolo sanitario vigente, los restos del animal ya han sido eliminados de forma segura.

Sin riesgo para las aves de corral en Galicia

A pesar del hallazgo, la Xunta de Galicia ha enviado un mensaje de tranquilidad a la población y al sector ganadero. Hasta la fecha, no se ha registrado ningún caso en aves de corral dentro del territorio gallego. Sin embargo, la administración autonómica insiste en la necesidad de extremar las precauciones para mantener este estatus sanitario.

La situación epidemiológica actual es excepcional en comparación con ejercicios anteriores:

En España: Se han notificado 147 focos en aves silvestres desde julio (149 en lo que va de año natural).

En Europa: Se observa un incremento considerable de casos en los últimos meses debido al descenso de temperaturas y a las rutas migratorias estacionales.

Debido a este escenario, desde el pasado 13 de noviembre están vigentes medidas preventivas en todo el país para evitar el contacto entre aves silvestres y domésticas.

Recomendaciones y bioseguridad

Dada la importancia del sector avícola en la comunidad, Medio Rural urge a las explotaciones —tanto industriales como familiares— a reforzar la bioseguridad y a vigilar cualquier síntoma sospechoso en sus aves.

Aunque el serotipo H5N1 tiene un riesgo muy bajo de contagio a humanos (carácter zoonótico escaso), las autoridades recomiendan no manipular bajo ningún concepto aves encontradas enfermas o muertas en el medio natural y avisar de inmediato a los servicios veterinarios oficiales o llamar al teléfono de atención ciudadana 012 si se avista un ejemplar sospechoso.