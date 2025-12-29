Denunciado un vecino de Cedeira tras movilizar a los servicios de emergencia por una "inocentada"

Los servicios de emergencia de Galicia han denunciado ante la Guardia Civil a un individuo que, aprovechando la festividad del 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes realizó una llamada falsa al Centro Integrado de Atención a las Emergencias (CIAE) 112 informando de un incendio en una cocina.

Los hechos ocurrieron en el mediodía, cuando el alertante notificó un fuego en un inmueble situado en el número 14 de la avenida Salinas. Siguiendo el protocolo habitual, el 112 comenzó de inmediato la movilización de un amplio dispositivo humano y técnico que incluía a la Policía Local, el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES), Protección Civil, Bomberos y servicios sanitarios.

Sin embargo, cuando el operativo ya estaba en marcha, el propio autor de la alerta volvió a contactar con el centro de emergencias para confesar que se trataba de una "inocentada".

Consecuencias legales y económicas

Desde la agrupación de Protección Civil de Cedeira han lamentado profundamente este comportamiento, recordando que este tipo de bromas suponen un riesgo real al desviar recursos de posibles emergencias verdaderas. Asimismo, han confirmado que los datos del responsable —incluyendo el número de teléfono desde el que se realizó la llamada y su ubicación— ya han sido puestos a disposición de la Guardia Civil.

El autor de la llamada se enfrenta ahora a una sanción administrativa grave. Según la Ley de Emergencias de Galicia, la movilización injustificada de recursos mediante llamadas falsas está tipificada como infracción, y las multas pueden alcanzar cuantías muy elevadas, además de la posible reclamación de los costes generados por el despliegue del operativo.

"La va a recordar cuando le llegue la sanción", señalaron fuentes de los equipos de intervención, subrayando que todas las llamadas que entran en el sistema 112 quedan grabadas de forma automática para facilitar la identificación en casos de uso indebido.