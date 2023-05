Concentración ante la comisaría de Ferrol-Narón para reclamar la construcción de unas nuevas instalaciones

El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Galicia, Roberto González, ha reclamado la construcción de una nueva comisaría para Ferrol y Narón ya que “vemos una parálisis por parte del Ministerio de Interior y de la Dirección General de la Policía en cuanto a la construcción de una nueva comisaría para aquí”, al estimar que las actuales instalaciones “son del siglo pasado”, detallado que desde este sindicato “rescatamos esta reivindicación a la construcción de una nueva dependencia, ya que hasta ahora lo único que se han puesto han sido parches, que no dan solución a las deficiencias que presenta esta comisaría en el día a día, tanto en el servicio a la ciudadanía, para las personas que pueden hacer trámites a diario aquí” y que además “es imposible que la gente pueda acceder en unas condiciones de comodidad óptimas”.

Dichas manifestaciones las ha realizado en el mediodía de este lunes, 8 de mayo, ante las instalaciones situadas en las propias dependencias policiales, en donde ha estado acompañado por otro agentes.

González ha detallado que “esta mañana mantuvimos un breve encuentro con el alcalde de Ferrol, también con el candidato a Alcaldía por el Partido Popular, y sobre la mesa hay algunas opciones que se barajan, que esperemos que se salgan adelante”, detallado que “la Dirección General de la Policía, que informa siempre que necesitan un terreno, hay una posible ubicación de titularidad municipal, que esperamos que pueda ir adelante”.

El delgado en Ferrol del SUP, Carlos Lage, ha detallado que “las deficiencias que presenta la comisaría son evidentes, este edificio es el mismo desde hace 50 años, las personas con movilidad reducida tienen que acceder al interior de la comisaría a través del garaje, porque no pueden sortear estas barreras arquitectónicas”.

VESTUARIOS INSUFICIENTES

Lage ha detallado que “recientemente se iniciaro unos nuevos vestuarios, pero son insuficientes, más de la mitad del personal no disponen de taquilla ni de sitio donde poder cambiarse, y lo único que hacen son parches”.

En cuanto al personal, Lage ha recordado que “tenemos una reivindicación a nivel de toda Galicia que necesitamos un aumento de catálogo”, ya que “los delitos están aumentando y para poder combatirlos hace falta más personal, y aquí reivindicamos plazas de UPR, que es la Unidad de Prevención y Reacción, sobre todo para control de masas en espectáculos públicos o acontecimientos deportivos”, recordando que “el catálogo de puestos de trabajo en Ferrol está en 224 policías y creemos que serían necesarios aumentarlo a 270”, reseñando que “esos 224 no está cubierto al 100%, ya que hay gente que desempeña su puesto de trabajo en otras comisarías, aunque figuran aquí, en la comisaría de Ferrol”.

Por último, el secretario provincial del SUP, Abel Lobato, ha incidido que para la comisaría de Ferro-Narón sería necesaria “una sede de unidad escrita, ya que es la única de las grandes ciudades de Galicia que no tiene sede de unidad escrita”, estimando que “serían sobre 70 asientes más aquí y no depender de A Coruña y de Santiago, para hacer servicio aquí”, con tareas como “lucha contra el furtivismo, violencia de género y todo lo relativo con menores”.