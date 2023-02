La concejala de Economía y Hacienda de Ferrol, Maite Deus (PSOE), presenta su dimisión

La concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Ferrol, Maite Deus (PSOE), ha presentado este miércoles, 1 de febrero, su dimisión como edil presentando su renuncia de manera telemática.

En una carta de despedida ha asegurado que “pienso que es tiempo de dar un paso al lado y cederle el lugar a otro compañero que se incorpore pensando que estamos en la recta final” y que además, “cómo sucede en las competiciones deportivas, en los últimos momentos, se tira del banco para darlo todo y ganar el partido”.

Dicha renuncia llega tras varios meses de desencuentro con el alcalde, Ángel Mato, y con otros compañeros del gobierno, y tras varios amagos de presentar la dimisión, y que ha querido dejar apartados en su marcha, ya que en la misiva asegura que “quiero agradecerle a Ángel Mato el haberme dado la posibilidad de formar parte de su equipo de gobierno”, agradecimiento que hace extensivos a compañeros de corporación, funcionarios, agentes sociales, asociaciones de comerciantes, empresarios y hosteleros, ya que “sin ellos no habría sido posible llevar a cabo los proyectos y actividades realizados”, dando cuenta de algunas de las iniciativas realizadas a lo largo de estos casi cuatro años en los que ha permanecido en el gobierno, además de procesos en el área de Personal, de la que también ha sido responsable.

COMPROMISO

En su despedida, Maite Deus también asegura que “desde el primero día enfrenté este reto con ilusión y compromiso de servicio, pues llevo muchos años dedicada desde los sectores privado y público a tratar de mejorar y transformar aquellos ámbitos que se me encomendaron. No fue un camino sencillo, pero sí me siento muy afortunada de tenerlo recorrido”, ha detallado.

Maite Deus concurrió en las elecciones de 2019 en el puesto número dos de la lista electoral del PSOE, suponiendo además su entrada en el ámbito político.