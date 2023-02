COFER traslada a empresarios las ayudas a las que pueden recurrir como compensación por la descarbonización

La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (COFER) impartió este jueves, 16 de febrero, en colaboración con el Instituto para la Transición Justa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, una jornada de presentación de las “Ayudas en el Marco de Transición Justa” para empresarios y autónomos.

Tras una introducción a cargo del presidente de COFER, Cristóbal Dobarro, Nuria Álvarez, agente de Territorio en Convenios de Transición Justa, explicó las bases de las subvenciones que se conceden, que están orientadas a generar nuevas actividades y diversificar la economía.

Las ayudas se dirigen tanto a iniciativas empresariales de nueva creación como a proyectos de inversión que generen o mantengan empleo en las zonas afectadas por el cierre de las centrales térmicas de carbón.

Las empresas de la zona que se pueden beneficiar de las ayudas son las situadas en los municipios de Cabanas, A Capela, Cerdido, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Muras, Ortigueira, As Pontes, San Sadurniño, As Somozas en nuestra provincia y Vilalba y Xermade, en Lugo, todos ellos afectados por el cierre de la central térmica de Endesa en As Pontes.