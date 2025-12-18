El CEIP Couceiro Freijomil, de Pontedeume, celebra medio siglo de vida con una gran jornada festiva

Bajo el lema “Cincuenta años de historia, un futuro con ilusión”, el CEIP Couceiro Freijomil se viste de gala este viernes para celebrar su 50º aniversario. La jornada, organizada en colaboración con la ANPA Eume, pretende ser un punto de encuentro para toda la comunidad educativa, antiguas generaciones de alumnos y vecinos de la comarca que han visto al centro convertirse en un referente educativo durante cinco décadas.

Los actos oficiales comenzarán a las 10:00 horas con una jornada de puertas abiertas. Los asistentes podrán recorrer las instalaciones y visitar diversos stands y una exposición fotográfica que recorre la trayectoria del colegio desde su fundación, rescatando momentos clave de su historia.

A las 11:00 horas, el patio del centro acogerá el acto central de la conmemoración. En él, todo el alumnado —desde Educación Infantil hasta 6º de Primaria— será el gran protagonista a través de diferentes actuaciones e intervenciones preparadas para la ocasión.

Tarde de convivencia y fiesta comunitaria

Tras la jornada escolar matutina, la celebración se retomará a las 16:00 horas con un enfoque más lúdico y festivo, coordinado por la ANPA Eume. El programa de tarde incluye:

Chocolatada popular y fiesta para todas las familias.

Hinchables y actividades recreativas para los más pequeños.

Gran sorteo de regalos: A las 17:00 horas se repartirán premios donados por el comercio local, Gadisa y el propio centro.

El valor de la escuela pública

Desde la organización, Nuria Paz Abad, presidenta de la ANPA Eume, destaca el carácter intergeneracional de este aniversario. Más allá de la efeméride, el evento busca poner en valor el papel de la escuela pública como un espacio esencial de "encuentro, cuidado y construcción de futuro".

La directiva ha hecho un llamamiento a todas las familias y antiguos miembros de la comunidad escolar para que se sumen a esta fecha tan significativa que cierra medio siglo de aprendizaje y convivencia en el Couceiro Freijomil.