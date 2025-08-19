Los Bomberos de Narón se unen a la lucha contra los incendios en Ourense

El servicio de Bomberos de Narón ha movilizado a una dotación de cinco efectivos para colaborar en las tareas de extinción de los incendios forestales que asolan la provincia de Ourense. La decisión se tomó ante la solicitud del 112 Galicia y se ha hecho efectiva este martes a las 06:00 horas de la mañana.

La unidad desplazada está compuesta por cuatro bomberos y un mando. Para su labor, cuentan con un camión forestal y un vehículo ligero, equipados con motobombas portátiles, mochilas extintoras y un repetidor portátil.

El objetivo es reforzar a los equipos que ya combaten el fuego en una de las zonas más castigadas por la ola de incendios en la comunidad gallega.

Hasta ahora, el equipo de Narón no había podido prestar apoyo en otras áreas debido al elevado riesgo de incendio en su propia zona de cobertura, que se encontraba en nivel amarillo.

De hecho, el Distrito Forestal 1, con base en O Ponto, ha estado sin motobombas operativas durante días, ya que la mayoría de ellas se han destinado a los grandes incendios de la región.

Asimismo, otros parques comarcales y el parque de Bomberos de Ferrol también tienen efectivos y equipamiento desplegados en las zonas afectadas.

La situación ha cambiado gracias a una notable mejora en las condiciones meteorológicas en el norte de Galicia, con una bajada de temperaturas y un aumento de la humedad, lo que ha permitido al equipo de Narón prestar el tan necesario apoyo en este momento crítico.

El personal que se encuentra de libranza o de vacaciones en el cuerpo de bomberos de Narón permanecerá en situación de prealerta para cualquier eventualidad.