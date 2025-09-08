El Ayuntamiento de Ferrol impulsa una inversión de 3 millones de euros en el estadio de A Malata

La Junta de Gobierno de Ferrol ha aprobado este lunes la primera fase del proyecto de rehabilitación del estadio de A Malata, una obra valorada en 2,5 millones de euros que se centrará en la renovación de la cubierta. Según ha anunciado el alcalde, José Manuel Rey Varela (PP), este es el proyecto más ambicioso que se ha realizado en el estadio desde su construcción en 1993 y forma parte de un plan de inversión de 3 millones de euros en la instalación.

La obra, que tendrá un plazo de ejecución de siete meses, será compatible con la actividad deportiva del Racing Club Ferrol, permitiendo que el equipo siga utilizando el estadio. La cubierta, de acero prelacado en color verde, llevará rotulado el nombre del club, considerado una "marca de la ciudad", y se ampliará 2,5 metros hacia el interior del campo para ganar capacidad en las zonas que suelen mojarse en días de lluvia.

Rey Varela también ha destacado otras inversiones en el ámbito deportivo, como la licitación de la renovación de los campos de fútbol del Galicia de Caranza y A Gándara, así como el plan de mejora del entorno del estadio para potenciar la conexión entre las diferentes instalaciones deportivas.

GASTROMERCADO

En rueda de prensa, tras la finalización de la reunión de la Junta de Gobierno, el alcalde ha anunciado la aprobación del proyecto para la rehabilitación de la nave de la pescadería del mercado de A Magdalena, diseñada por Rodolfo Ucha. El proyecto, con un presupuesto de 357.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, busca convertir el espacio en un "gastromercado", siguiendo el modelo de otras grandes ciudades.

Concello de Ferrol Recreación del gastromercado

La actuación mantendrá la estructura existente del edificio y se centrará en redistribuir el espacio interior para hacer compatible la venta de productos de primera calidad con la degustación de los mismos.

El proyecto permitirá liberar los espacios centrales del edificio, mejorar la accesibilidad y recuperar las perspectivas visuales del interior. Rey Varela ha afirmado que esta iniciativa, junto con la futura actuación en la nave central del mercado, busca impulsar la economía local y convertir la zona en un polo de atracción turística y gastronómica.

El alcalde también ha informado sobre la aprobación del plan de seguridad de las obras del parque infantil cubierto en el barrio de O Inferniño, un proyecto con una inversión de casi 259.000 euros que comenzará en los próximos días.

Rey Varela ha agradecido el apoyo de la Xunta de Galicia para financiar estos proyectos, subrayando que es clave para la ciudad contar con la "complicidad" de la administración autonómica.