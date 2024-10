Arranca en Ferrol la séptima edición del congreso internacional GOinterHUB sobre eólica marina promovido por Asime

Las instalaciones del CIS Tecnoloxía e Deseño de Galicia, situadas en A Cabana, en Ferrol, acogen este jueves y mañana viernes la VII edición del congreso internacional GOinterHUB, dedicado al sector de la eólica marina y en donde responsables de las administraciones y del ámbito empresarial abordan las posibilidades de este sector.

En el encuentro se darán cita más de 400 representantes de todos los ámbitos para poner sobre la mesa sus experiencias, especialmente desde Galicia y la zona de Ferrolterra, que ya cuentan con una gran experiencia en la elaboración de componentes para la producción energética, sobre todo en el ámbito del soporte.

De la organización se encarga Asime, Navantia Seanergies, Windar Renovables y la Xunta, con la colaboración de otras administraciones y empresas.

En esta primera jornada se han desarrollado durante la mañana diversas jornadas temáticas, con visitas durante la tarde al astillero de Navantia Seanergies en Fene (A Coruña), en el que se están materializando varios proyectos de eólica marina, reseñando tres iniciativas de referencia y que cuentan con la participación de Asime, como son 'Flores', 'Aowinde' y el cluster Atlantic Wind.

COMPENSACIÓN A LA PESCA

Según el secretario xeral de Industria e Desenvolvemento Enerxético de la Xunta, Nicolás Vázquez, no se pueden desaprovechar las oportunidades de este sector, aunque "respetando absolutamente todos los sectores implicados, con compensaciones en las zonas en las que se implanten los parques eólicos marinos".

"Es el momento de poner en marcha proyectos", ha dicho, tras lo que ha lamentado la situación del parque experimental en Punta Langosteira, "que ahora se ha visto frenado por el Gobierno central en una decisión que nos parece incongruente, ya que es una zona que estaba consensuada por la pesca y gozaba de una ayuda del propio ministerio a través del IDEA".

Por otra parte, el secretario general de Asime y del Galician Offshore Energy Group (GOE-Asime), Enrique Mallón, ha recordado que cuando comenzaron su "apuesta por la eólica marina, nadie creía en ella". "Pero después de más de 10 años, se ha demostrado el enorme potencial que tenemos tanto Galicia como el norte de España, con las alianzas estratégicas que estamos poniendo en marcha con Asturias y Cantabria en el Supercluster Atlantic Wind", ha añadido.

Además, ha asegurado que "es el momento de apostar por la implantación también en las aguas", en alusión a la instalación de parques eólicos las costas de Galicia, "en convivencia con el resto de actividades y ponderando con mayor peso el componente local en la valoración de las subastas futuras que se saquen a concurso, tal y como le hemos trasladado al Gobierno".

Mientras, el presidente de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), Manuel Pazo, ha lamentado que "de repente" esté "toda la cuestión eólica judicializada en Galicia" y por ello ha dicho que "la clave en esta situación es el concepto de interés público superior, que es lo que están haciendo países como Alemania, China o EE. UU."

Desde su punto de vista, "no hay futuro sin energías renovables", por lo que ha instado a no "seguir enredando esta situación, porque la tecnología y proyectos se quedan obsoletos mientras no se resuelven".

SEGUNDA JORNADA

La segunda jornada de este congreso se celebrará también en las instalaciones situadas en A Cabana, con un intenso programa de conferencias en la que intervendrán más de 30 ponentes nacionales e internacionales que debatirán sobre el estado actual de la eólica marina en Galicia, España y el mundo.

La apertura correrá a cargo de José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol; Juventino Trigo, regidor de Fene, y Rebeca Acebrón, vicepresidenta de Asime, mientras que la clausura, al mediodía, contará con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenza y el presidente de Asime, Justo Sierra.