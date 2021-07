El área destinada a las autocaravanas en la playa de Doniños ocupará la zona central de los aparcamientos

El Ayuntamiento de Ferrol acaba de concluir la instalación de las señales que van a regular el estacionamiento de vehículos en las playas durante la temporada de verano. La intención es que este dispositivo para facilitar la rotación entre los usuarios permanezca hasta el 30 de septiembre, según avanzó el concejal de Seguridad y Tráfico, Germán Costoya.

La nueva señalización incluye la destinada al área exclusivo para las autocaravanas, situada en la zona central de los aparcamientos de Doniños localizados al lado de la carretera. Se trata de un espacio calculado para alrededor de 40 vehículos de este tipo en el que podrán permanecer sin la limitación existente en las zonas que tienen restriccións horarias.

Las caravanas podrán permanecer en esta zona sin limitación de horario. FOTO: Concello Ferrol









Próximo a ese punto hay un paseo de peones que de la acceso al paseo de Doniños y a una senda que conduce a la playa. Además, según detalló el edil, esta área permanecerá señalada durante todo el año.

En los demás aparcamientos, los turismos no podrán permanecer más de seis horas al día, de manera que se posibilitará el acceso a las playas a más usuarios en diferentes momentos de la jornada. Las autocaravanas que accedan a ellos deberán cumplir esa norma como cualquier otro automóvil, y a sus usuarios no les estará permitido desplegar elementos o instalaciones que excedan el volumen normal del vehículo, con el fin de que no ocupen un espacio que podría ser aprovechado por otros conductores.