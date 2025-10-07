El alcalde de Ferrol reclama que el Gobierno cumpla su compromiso de construir 500 viviendas

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, reclama al Gobierno central que cumpla su compromiso de construir 500 viviendas en la ciudad.

Censura que "el Estado habla de viviendas, pero no las hay", lo que contrapone con que la Xunta "ya empezó las obras en algunos bloques" para construir 500 viviendas y "tramitó la cesión de nuevas parcelas".

El regidor recuerda que el Estado posee cuatro parcelas residenciales en Sánchez Aguilera que permiten la construcción de 480 viviendas. Asegura que si el Gobierno presenta un proyecto constructivo, obtendrán "inmediatamente la licencia de obras", ya que son parcelas "totalmente viables". El alcalde concluyó que su función como gobierno local es que "se cumplan los compromisos adquiridos, aunque sean compromisos que tienen seguramente un tinte electoralista".

Junta de Gobierno

Por otra parte, en la Junta de Gobierno Local de este lunes se estudió el informe de la resolución provisional de adjudicación de 6,5 millones de euros en fondos europeos Feder (2021-2027). Estos fondos complementarán la financiación de grandes proyectos de transformación de la ciudad que suman un valor superior a 60 millones de euros, como 'Abrir Ferrol al mar' y 'Ciudad del deporte', regeneración urbana y rehabilitación de vivienda y saneamiento en la zona rural.

Rey Varela explica que el dinero recibido permitirá "incorporar el cofinanciamiento por el importe global" para proyectos ya en marcha o licitándose, evitando tener que elegir entre diferentes iniciativas.

Otras decisiones

La Junta de Gobierno también aprobó diversas licitaciones y bases de ayudas, como la licitación de la dirección de obras del proyecto 'Abrir Ferrol al Mar-Esteiro' por 126.730 euros.

También se ha dado luz verde a la aprobación del proyecto de rehabilitación de la envolvente del edificio situado en la carretera de Castilla 22, en el barrio de Recimil, con un presupuesto de 366.000 euros, así como la licitación de la rehabilitación del Lavadero de San Cristóbal, por 68.171 euros, destacando la sustitución de vigas de hormigón por madera para mantener el carácter tradicional.

Al mismo tiempo, se aprobaron las bases para subvenciones a clubes y entidades deportivas para 2025. La principal novedad es "un incremento presupuestario de más del 20%, hasta alcanzar los 180.000 euros", así como la aprobación de la convocatoria y bases para los premios de investigación de Ferrol. Este año (años impares) se convocan los premios Ángeles Alvariño y González Llanos, ambos dotados con 10.000 euros.