Acusan a los bancos de utilizar fondos de inversión para saltarse el código de buenas prácticas antideshaucios

El abogado vasco José María Erauskin, colaborador de la Coordinadora Galega de los colectivos antidesahucios, ha acusado a las entidades bancarias de “saltarse el código de buenas prácticas para evitar desahucios, ya que en lugar de comunicar al cliente la existencia de este código, cuando existe el primer impago, lo que hace es pasárselo a un fondo de inversión”, motivando de esta manera que “cuando un cliente pide acogerse a este código, el banco lo que le traslada es que su deuda no es con ellos, sino que lo tiene un fondo de inversión, que suele ser del mismo banco, pero que no está adherido a este código de buenas prácticas”.

Dichas manifestaciones las ha realizado el letrado donostierra a media mañana de este miércoles, 15 de diciembre, a las puertas del Juzgado de Ferrol, tras asistir a un juicio en el que ha representado al propietario de una vivienda sobre el que pesa una demanda de desahucio por parte de una entidad bancaria, en donde ha estado acompañado por integrantes de Stop Desahucios de la Red de Apoyo Mutuo de Ferrolterra.

ENTRAMADO

José María Erauskin ha asegurado que todos los bancos en su día se sumaron a este código de buenas prácticas, que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy, siendo ministro Economía y Competitividad Luis de Guindos, “para dar una buena imagen ante la opinión pública, pero utilizando un entramado societario, en donde el banco coge el prestamos tenía, se lo pasa a una parte de si mismo, pero que es independientemente jurídicamente y te priva de un derecho”, incidiendo que en el caso de Galicia “los especialistas en esto son Abanca y el Banco Santander”.

Además, Erauskin Vázquez ha detallado que cuando llegan con uno de estos casos al juzgado y le trasladan al juez lo que sucede, “y protestamos, el banco se da cuenta y durante el propio procedimiento de ejecución hacen la sustitución, y en vez de ser el banco, pasa a ser un fondo de inversión para no poder decirles a la cara de que no está cumpliendo el código al que se sumó y que está incumpliendo la ley, ya que eso no está para los bancos”, ha trasladado en tono irónico.

Es en este momento cuando según el letrado “se produce un segundo fraude de ley, ya que cuando un préstamo está judicializado y se trasmite, tienes derecho a conocer en que precio se trasmitió y tienes nueve días, si lo iguales, lo recuperas, pero no te facilitan el precio, argumentando que han vendido un paquete de préstamos todos juntos y por una cantidad”, lo que le ha motivado a asegura que estamos ante “otro fraude de ley”.