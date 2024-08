Servirá a sus clientes raciones de una pizza de 2,5 metros cuadrados en agradecimiento a su acogida

Un hostelero natural de Vilalba (Lugo), Miguel Ángel Seoane, de 44 años, se hizo cargo este verano de la cafetería del camping situado en la playa de Ber, en Pontedeume.

Asegura que lo han acogido de forma espléndida, tanto por parte de los clientes del camping como por parte de otros usuarios de este arenal, que disfrutan con sus pinchos, hamburguesas, pizzas y también bocadillos.

Su llegada se produjo a principios de verano y estará hasta mediados del mes de septiembre, y para agradecer a su clientela fiel como lo están tratando, ha decidido ofrecer este domingo, desde las 15,00 horas y de manera gratuita, porciones de una pizza gigante.

“Como empecé aquí desde cero, la gente que no me conocía, para mí aquí era todo nuevo, no desconozco el mundo de la hostelería, pero sí desconozco el funcionamiento de un camping”, detalla, además de incidir en que ofrecer este regalo a sus clientes por “empezar de cero en un sitio donde eres foráneo totalmente, por el gran recibimiento que me dio la gente, el apoyo total, todos los clientes fueron buenos conmigo, muy agradables, muy amables, y esta es una manera de agradecer su recibimiento”.

CARACTERÍSTICAS

La pizza tendrá una dimensión de dos metros y medio de largo por uno de ancho, “lo máximo del horno de la panadería Modesto Hermida, de Neda, en donde se va a elaborar”, mientras que la empresa vilalbesa Cárnicas Peteira “aportará los ingredientes para su elaboración”, detallando que “la idea salió de Fredi, empleado de la panadería de Neda”.