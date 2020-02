James Rhodes: música clásica para todos los públicos

Las entradas para el concierto del pianista británico James Rhodes, que actuará en el Auditorio de Ferrol el 21 de marzo, a las 21 horas, estarán a la venta a partir de este viernes día 14 de febrero a través de Ataquilla. com desde las 10 horas y en la taquilla del Teatro Jofre en horario de atención al público: de martes a viernes de 11.00 a 13.00 h y de 18.00 a 20.00 h.

Ferrol es una de las ciudades elegidas por el músico inglés, afincado en Madrid desde 2017, para conmemorar los 250 años del nacimiento de Ludwig van Beethoven.

Rhodes interpretará en un concierto de noventa minutos tres obras del músico alemán: sonata nº 16 in D major Op. 28, Pastoral; sonata nº 27 in Y minor Op. 90, y sonata nº 21 in C Op. 53 Waldstein.

James Rhodes en el escenario

Lo hará con su particular estilo, con el toque personal que pone en cada una de sus actuaciones con la intención de deshacer el halo de solemnidad que envuelve a la música clásica y acercarla al gran público.