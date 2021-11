La ferrolana Chelo Loureiro estrena la primera película protagonizada por una niña con Síndrome de Down

Valentina es una niña que sueña con ser trapecista pero cree que no podrá conseguirlo por tener síndrome de Down. Y es que, en palabras de la directora de la película de animación que cuenta la historia en la que Valentina es protagonista, la ferrolana Chelo Loureiro, "mientras a otros niños les dan alas, a estos se las cortan". Y los niños con síndrome de Down "tienen las mismas ilusiones que cualquier otro".

Loureiro es directora, productora y guionista de 'Valentina', la primera película de animación con una protagonista con síndrome de Down, que se estrena en cines el 10 de diciembre.

El film cuenta la historia de la niña y su sueño, para el que su abuela siempre le anima a perseverar con un mensaje: "Si las orugas consiguen convertirse en mariposas, nada es imposible". Un día, sin despedirse de su nieta, la abuela se va de viaje y Valentina decide ir en su búsqueda acompañada de su amigo Chiqui y las figuras del tablero de ajedrez.

Pero con esta película, en palabras de Chelo Loureiro, en una entrevista concedida a Europa Press, no "pretendía contar la historia de uno de estos niños", sino que su pretensión era "normalizar la mirada hacia estos niños y cualquier adulto".

Aunque 'Valentina' es la primera película como directora de Chelo Loureiro, no lo es como productora. De hecho, al igual que 'Valentina' es la primera película de animación con un protagonista síndrome de Down, en 2010 hizo la primera película de animación 3D para la primera infancia con 'La tropa de trapo en el país donde siempre brilla el sol'.

Sin embargo, indica que generalmente "las películas van dirigidas a un target de a partir de 7 años, porque es la edad a la que puedes montar una historia con buenos y malos". Según la directora, los niños de menos de 7 años "lo de la maldad lo llevan fatal, así como también se dice que no van al cine y que no aguantan una película, pero sí un capítulo de una serie".

Es por eso que su primera película está pensada para un público 'preeschool', "porque el contenido que veo enfocado a este mundo no me acaba de encantar". Dice que ve que "muchas veces" se crean y ponen contenidos a los niños "demasiado mercantilistas y con poca carga de profundidad".

La productora y directora ferrolana Chelo Loureiro

DISEÑO DE AUTOR

Al igual que en trabajos anteriores, en esta película la directora sigue una línea de animación de autor alejada de la estética de Disney y Pixar, "que a fin de cuentas es lo que vende".

A lo largo de su trayectoria la directora ha trabajado con talento gallego porque cree "que hay que apostar por los talentos de aquí, que son muchos, tanto en España como en Galicia", y le gusta "darle una oportunidad".

Es consciente de que la película es para un "público mucho más reducido" que "evidentemente no se ve correspondido con el público de masas en las salas", pero que es "algo muy importante" para ella y lo que de verdad le hace sentir bien.

Para ilustrar la película, contaron con el artista David Pintor, ganador de varios premios internacionales y autor de multitud de cuentos infantiles. Para poder adaptarse al estilo del ilustrador utilizaron una mezcla de 3D y 2D precisamente para acercarse "lo máximo posible" al estilo de David Pintor, que ve "un magnífico y enorme ilustrador infantil, cargado de premios" y que admira.

UNA PELÍCULA NO SOLO PARA NIÑOS

"Lo que me gustaría es que 'Valentina' les gustase y divirtiera. Pero además, como los niños no van al cine solos, que les pueda servir de tema de conversación y reflexión. Porque si no tienen en su casa a alguien con estas características probablemente nunca se haya parado a pensar", ha trasladado.

Además, uno de los temas que toca la película es la muerte y cómo enfrentarse a ello. Chelo espera que 'Valentina' ayude a afrontar ese tema "sobre todo a los padres y que les sirva como una herramienta. Porque hay muchos padres que no saben cómo enfocar este tema".