Ferrol revive de nuevo la historia de la industria del bacalao con la mirada puesta en un museo

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, la Asociación de Vecinos de Ferrol Vello y, por primera vez, el Concello de Ferrol se unen para celebrar la tercera edición de las jornadas dedicadas a la PYSBE. Se trata así de rememorar, por tercer año consecutivo, lo que ha supuesto una industria que marcó la historia de la ciudad y del puerto desde la instalación, en la primera mitad del siglo XX de la empresa Pesquerías y Secaderos de Bacalo.

Las jornadas “Ventos de Bacallau. PYSBE. De Ferrol a Terranova” que se celebrarán del 5 al 7 de julio y que se complementarán con una exposición que estará abierta al público hasta el día 14 en la Sala Curuxeiras.

El director de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Jesús Casás; el concejal de Fiestas del Concello de Ferrol, Arán López; la presidenta de la Asociación de Vecinos de Ferrol Vello, María José Peñiza, y el portavoz de la comisión organizadora, Emilio Romero fueron los encargados de explicar los actos y los objetivos de este programa de homenaje a la frigorífica, a sus trabajadores y trabajadoras y a todas aquellas personas ligadas al mundo de la pesca y del mar.

PROGRAMACIÓN

Las jornadas contarán con una parte cultural y documental, otra gastronómica y una tercera musical. Comenzarán este viernes con la apertura al público de la exposición “A industria do bacallau no porto de Ferrol PYSBE e PEBSA” en la Sala Curuxeiras. En ese mismo lugar se desarrollará una mesa redonda con coloquio. En ella, la antropóloga y profesora en la Universidad del País Vasco y miembro del Museo do Pobo Galego, Rosa García Orellán, protagonizará una intervención con el título de “Rumbo al gran Banco de Terranova 1926-2004”. Por su parte, Guillermo Díaz-Agras, jefe de la Estación de Bioloxía de A Graña profundizará en la biodiversidad en la ría de Ferrol.

El sábado, 6 de julio, comenzará la parte gastronómica de las jornadas que se trasladarán a la carpa instalada donde se ubicaba la frigorífica. Allí se celebrará a partir de las 18:00 horas un taller culinario-literario y una cata-maridaje.

El domingo, 7 de julio, se celebrará la comida popular en la que se podrán degustar las habas de cocochas de bacalao y el bacalao con patatas a la riojana. El fin de semana habrá también actuaciones musicales para completar la jornada. Las jornadas se completarán con la exposición “A industria do bacallao no porto de Ferrol: PYSBE y PESBA”. Una muestra en la que se recreará la historia de las dos empresas que a lo largo del siglo XX fueron la base para el desarrollo empresarial de Ferrol y para el bienestar económico de muchas familias. Se trata de una muestra que tiene un marcado carácter emocional ya que una parte importante de las fotografías y de los objetos que se expondrán, han sido cedidos por particulares, familiares de personas que trabajaron en la industria del bacalao y que han querido compartir con la ciudadanía sus recuerdos. La exposición recoge más de un centenar de imágenes así como objetos de la época que han aportado muchos ciudadanos: cuchillos hechos por los propios trabajadores, cartillas de navegación, libros de recetas y hasta un mandil original cedido por la hija de una de las mujeres de la PYSBE. La muestra podrá visitarse del 5 al 14 de julio en la Sala Curuxeiras, en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.

NUEVA WEB Y EL SUEÑO DE CREAR UN MUSEO

Los vecinos de Ferrol Vello han creado una página web https://ventosdebacallau.gal/ dedicada a las jornadas con la que pretenden mantener viva la historia de la industria del mar y de todas las personas que formaron parte de ella. Una iniciativa con la que también buscan seguir enriqueciendo este patrimonio de la historia marinera recopilando nuevas imágenes de la época.

Se trata de una web participativa con la que los vecinos de Ferrol Vello quieren impulsar la creación del “Museo da xente do mar” para rendir homenaje a todas las personas que contribuyeron al desarrollo de Ferrol a través de la industria relacionada con el mar.

El director de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Jesús Casás, ha querido destacar durante su intervención la importancia de mantener viva nuestra historia con iniciativas como estas jornadas que seguirán contando con el apoyo del organismo portuario. Casás quiso agradecer a los organizadores, tanto al Concello de Ferrol que se suma a esta iniciativa, como a los vecinos de Ferrol Vello su implicación, trabajo y dedicación para dar a conocer con este evento “una parte fundamental de la historia de la ciudad y de nuestro puerto”. También agradeció la implicación de las instituciones y de los particulares que han cedido el material que, junto con el archivo de la Autoridad Portuaria, se recopila en la muestra de esta edición.