El barítono Borja Quiza actúa este fin de semana en Cariño

El Auditorio Municipal de Cariño acogerá este sábado 24 y domingo 25 de outubro, a partir de las 20 horas el concierto del barítono ortegano Borja Quiza.

El título del acto será " A emigración galega. Cancións de ida e volta", un repaso por las canciones multiculturales que unen las dos orillas del Atlántico gracias a la emigración gallega. Fernando Briones, al piano.

Borja Quiza nació en Ortigueira en el año 1982. Estudió canto con Teresa Novoa, María Dolores Travesedo y Renata Scotto para perfeccionar y mantener su técnica con el tenero argentino Daniel Muñoz. Recibió el premio Opera Actual al mejor cantante lírico joven en 2009 y el premio al mejor cantante de Zarzuela de los prestigiosos premios líricos Teatro Campoamor de Oviedo en el año 2010. En 2009 se estrena la película "Don Giovanni" de Carlos Saura en la que interpreta el papel de Don Giovanni. Actualmente es profesor titular de canto en el Centro Superior de Música de Galicia y de los cursos estivales Tamara Brooks.

Actuó en los principales teatros españoles: Teatro Real, Teatros del Canal y Auditorio Nacional de Madrid, Liceu y Auditori de Barcelona, Palau de lles Arts de Valencia, Festival de Amigos da Ópera e Festival Mozart da Coruña, Arriaga e Euskalduna de Bilbao, Palau de Lles Arts de Valencia, Kursaal y Vitoria Eugenia de San Sebastián, Pérez Galdós das Palmas, Gayarre e Baluarte de Pamplona, Maestranza de Sevilla, Campoamor de Oviedo, Jovellanos de Xixón, Calderón de Valladolid, Palacio de Festivais de Santander, Villamarta de Xerez, Guimerá e Auditorio de Tenerife, etc.; e internacionais: A Fenice dei Venezia, Carlo Felice dei Genova, Ander Wien de Viena, Comunale dei Bologna, Maggio Musicale Fiorentino, Reate Festival dei Rieti, Accademia Nazionale dei Santa Cecilia dei Roma, Auditorium dei Milano, Luciano Pavarotti dei Módena, Vespasiano dei Reggio Emilia, Zomeropera de Bélxica, New Israeli Opera de Tel-Aviv, Festival Belcanto de Knowlton (Montreal), Opera de Colombia, etc.

Quiza acumula después de más de 15 años de carrera un gran número de representaciones de un vasto repertorio y se ha convertido en una de las figuras emergentes de la lírica internacional gracias a su profundo estudio de la técnica y de la interpretación cantora.