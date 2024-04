Un proyecto europeo del Campus Industrial de Ferrol organiza un simulacro de rescate en el río Xubia

Un proyecto europeo liderado por el Campus Industrial de Ferrol organiza este martes un simulacro de rescate en el Río Xuvia, a su paso por los ayuntamientos de Narón y Neda.

Según explica el campus en un comunicado, el contexto es un temporal que azota la comarca de Ferrolterra, con fuertes lluvias y con acumulación y arrastre de ramas de árboles, lo que provoca una rotura en la pared de la Presa do Rei, generando una salida incontrolada de agua.

Este es el incidente ficticio que dará lugar al simulacro, que se realizará este martes entre las 9,30 y las 13,00 horas, en las inmediaciones del embalse.

El simulacro fue concebido en el marco del proyecto europeo Comumunity of Valued Experts in Hydrometeorological and Technological Multi-Hazards (COVALEX), de la Cátedra de Protección Civil y Xestión de Emerxencias, adscrita a la Facultad de Ciencias do Traballo del Campus Industrial de Ferrol (Universidade da Coruña).

FASES

En el primer escenario del simulacro, se activarán las correspondientes alertas y los servicios de emergencias realizarán la evacuación de las viviendas afectadas por el desbordamiento del río y pondrán en marcha los controles de tráfico en las carreteras más próximas.

En el segundo escenario, se realizará el rescate y el posterior traslado hasta la ambulancia de dos personas que habrían sido arrastradas por la corriente del río en las inmediaciones del paseo fluvial.

Ya el tercer escenario lo protagonizará la caída de un autobús escolar en la ensenada de A Gándara así como el rescate en el agua del conductor y de las personas ocupantes.

El Edificio de la Vicerrectoría, situado en el Campus Industrial de Ferrol, acogerá a las 9,00 horas, el acto de bienvenida a los representantes de los socios del Proyecto Europeo COVALEX procedentes de Francia, Austria, Grecia y de Italia, así como al alumnado del máster en Prevención de Riscos Laborais e Riscos Comúns que se imparte en la Facultade de Ciencias do Traballo y al del máster en Enxeñaría Industrial vinculado a la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF).

Asistirán la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares; el director científico del Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (CITENI) del Campus Industrial de Ferrol, Armando Yáñez; y la coordinadora del Proyecto Europeo COVALEX, la profesora de la Universidade da Coruña Sonia Zaragoza.

El simulacro podrá seguirse en directo a través de varias pantallas gigantes en el Club de Remo de Narón.